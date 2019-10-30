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30.10.2019 21:08
Рубрика: Власть

Каждый пятый невиновен

Суды присяжных за полгода оправдали 107 человек
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
Свежие данные Судебного департамента при Верховном суде России: в судах присяжных выросло число оправдательных приговоров, да и в целом количество дел, рассматриваемых судьями из народа, увеличивается.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

За полгода суды присяжных признали виновными 375 человек и оправдали 107 подсудимых. То есть практически каждый пятый гражданин, представший перед присяжными, услышал "невиновен". За весь прошлый год суды присяжных осудили 428 человек, а оправдали только 90 подсудимых. Рост числа дел, рассмотренных простыми людьми, - следствие прошедшей в прошлом году реформы: полномочия судов присяжных были расширены, коллегии присяжных появились в районных судах. До того они действовали только в региональных судах. При этом число самих присяжных было сокращено. В областных судах коллегии судей из народа составляют восемь человек, в районных - шесть.

Фото: РИА Новости
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"Результаты опровергают опасения некоторых экспертов, звучавшие при обсуждении вопроса о сокращении коллегий присяжных, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В судах областного уровня численность коллегии была сокращена до восьми человек, в районных судах были введены коллегии из шести человека. Данная норма упростила формирование коллегий присяжных. Критики опасались, что это вызовет негативные последствия, что шесть или восемь человек якобы будут более подвержены давлению, чем двенадцать. Практика показывает, что этого не произошло. Присяжные ответственно подходят к рассмотрению дел, об этом говорят все юристы, участвовавшие в рассмотрении дел в судах присяжных. При этом сохраняется традиционно высокий процент оправдательных приговоров".

Он подчеркивает, что деятельность судов присяжных чрезвычайно высоко оценивается правовым сообществом, в целом она оказывает положительное влияние на всю правовую систему.

В прошлом году полномочия судов присяжных были расширены, они стали рассматривать больше дел

Советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Насонов недавно провел видеолекцию специально для адвокатов по практике судов присяжных. Он подчеркнул, что в суде присяжных, как правило, заранее не известно, каким будет вердикт, а это и есть главный признак независимости правосудия. Защите при подготовке к процессу советуют учесть все нюансы, даже то, как будут располагаться в зале участники процесса. Важно установить, как воспринимается со скамьи присяжных место, где находится подзащитный. Например, в одном из залов суда присяжные хорошо видели всех свидетелей обвинения и воспринимали их как живых людей, а обвиняемого, который находился в стеклянной призме, присяжные не видели из-за бликов стекла, а ведь его показания очень важны для защиты. Переместить обвиняемого суд не разрешил, однако перенес допрос на такое время, когда блики от солнечного света уже отсутствовали.

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