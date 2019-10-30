Телеканал "МИР" вернет шоу "Слабое звено" и запустит свои сериалы

Шоу "Слабое звено" возвращается на российский экран. Телеканал "МИР" выкупил права на адаптацию у компании BBC Studios. Ведущей снова станет трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

"Кроме Марии Киселевой на роль ведущего нами больше никто не рассматривался. Когда мы собирались запустить проект, с самого начала выяснили возможность Марии Киселевой вести этот проект. Когда мы убедились, что она согласна, дали полный ход", - рассказал генеральный продюсер МТРК "Мир" Павел Корчагин.

Съемки шоу начнутся после новогодних каникул, в эфир программа выйдет в феврале. Зритель увидит классический сценарий, но новую картинку. "Мы увидим классическое "Слабое звено" с телевизионными технологиями 2020 года. С помощью современных технологий можно перевести формат совсем на другой уровень", - пояснил Корчагин.

Телеканал "МИР" запланировал съемку 32 эпизодов шоу до конца 2020 года. Программа будет выходить один раз в неделю.

Также канал, который в последнее время сильно изменился в лучшую и современную сторону, планирует начать съемки собственных сериалов. "Конкурировать с другими каналами в прайм-тайме можно только уникальным продуктом. Мы пока не производим телевизионные сериалы, к сожалению. Но это дело недалекого будущего, в планах это есть", - поделился генеральный продюсер МТРК "Мир".