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Теперь GTA V и RDR 2 можно запустить на Android. Все благодаря Xbox

Текст:   Богдан Бобров
30.10.2019,  
15:20
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

Компания Microsoft представила новый сервис Xbox Console Streaming. Он предназначен для того, чтобы передавать изображение с приставки Xbox One на устройства под управлением операционной системы Android.

Говоря проще - теперь GTA V, RDR 2, Battlefield V, Halo или любую другую "большую" консольную игру можно запустить на экране смартфона или планшета.

Для комфортной игры необходим беспроводной контроллер от Microsoft и сетевое соединение с пропускной способностью канала не менее 4,75 Мбит/с.

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Для гаджета, на котором будет воспроизводиться игровой процесс, требования ограничиваются версией Android 6.0 или выше и поддержкой Bluetooth 4.0.

На данный момент платформа пребывает в состоянии раннего доступа, поэтому ее могут опробовать только участники программы Xbox Insider из США и Великобритании. Разработчики обещают в скором времени расширить географию проекта.

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