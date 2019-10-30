Теперь GTA V и RDR 2 можно запустить на Android. Все благодаря Xbox

Компания Microsoft представила новый сервис Xbox Console Streaming. Он предназначен для того, чтобы передавать изображение с приставки Xbox One на устройства под управлением операционной системы Android.

Говоря проще - теперь GTA V, RDR 2, Battlefield V, Halo или любую другую "большую" консольную игру можно запустить на экране смартфона или планшета.

Для комфортной игры необходим беспроводной контроллер от Microsoft и сетевое соединение с пропускной способностью канала не менее 4,75 Мбит/с.

Для гаджета, на котором будет воспроизводиться игровой процесс, требования ограничиваются версией Android 6.0 или выше и поддержкой Bluetooth 4.0.

На данный момент платформа пребывает в состоянии раннего доступа, поэтому ее могут опробовать только участники программы Xbox Insider из США и Великобритании. Разработчики обещают в скором времени расширить географию проекта.