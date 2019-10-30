Три человека погибли во время массовой стрельбы в Калифорнии

Американские СМИ сообщают о бойне в Калифорнии, возле одного из частных домов Лонг Бич. По последним данным телеканала ABC7 News, на месте нашли тела троих застреленных мужчин, еще девять человек ранены, а на аллее за домом валялось множество выпущенных гильз.

Сам стрелок находится в бегах, его личность и мотивы полиция пока не установила.

Драма разыгралась накануне вечером, ближе к одиннадцати часам. Что точно произошло, никто понять не может, в том числе соседи. Очевидцы сообщают, что прибывшие оперативно медики оказывали первую помощь пострадавшим прямо во дворе перед маникюрным салоном.

Потом всех раненых отправили в ближайший госпиталь. При этом у следователей даже нет описания примет преступника или преступников.