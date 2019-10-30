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30.10.2019 11:30
Рубрика: В мире

Турция прокомментировала сообщения о планах закупки российских Су-35

Анкара опровергла информацию о планах по закупкам российских самолетов Су-35.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин и Эрдоган не стали обсуждать новые контракты на С-400

Ранее в турецких СМИ появились сообщения, что Россия и Турция близки к заключению соглашения на поставку Турции 36 истребителей Су-35 и в будущем могут договориться об изготовлении некоторых компонентов для российских самолетов на территории Турции, сообщает ТАСС.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности, и напомнил, что страна является партнером проекта США по созданию истребителей F-35.

Дискуссия о возможном приобретении Турцией истребителей РФ возникла на фоне визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. На авиасалоне МАКС-2019 он не исключил возможности закупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35: "Почему бы и нет?", - заявил тогда Эрдоган.

В мире Ближний Восток Турция
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