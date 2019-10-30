Ученые рассказали, опасно ли антибактериальное мыло

Сегодня многие заболевания медики называют "болезнью грязных рук". Действительно с немытыми руками связаны тысячи вспышек опасных инфекций. Однако некоторые средства гигиены могут принести человеку не пользу, а вред.

Речь пойдет о свойствах антибактериального мыла.

Необходимость обрабатывать руки с мылом в наши времена ни у кого не вызывает сомнений, это признанный и вполне успешный способ борьбы с патогенными микроорганизмами. В результате такой обработки на коже сохраняется весьма небольшой процент бактерий.

Как сообщили ученые Национального центра биотехнологической информации в США, в последнее время было написано много статей о потенциальных опасностях и преимуществах антибактериальных средств гигиены. Как правило, они содержат триклозан - антибактериальное и противогрибковое соединение широкого спектра действия.

Проанализировав все данные, ученые сделали вывод, что мыло, содержащее триклозан, не более эффективно для предотвращения инфекционных заболеваний, чем обычное. Причем, несколько исследований показали, что среди различных видов бактерий вырабатывается устойчивость к антибиотикам.

Исследователи, считают, что в свете этих данных реклама антибактериального мыла требует дополнительной оценки со стороны государственных регулирующих органов.