UFC: Следующий бой Нурмагомедов проведет против Фергюсона

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что следующим соперником чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова станет именно первый номер рейтинга американец Тони Фергюсон.

Об этом Уайт заявил в интервью каналу The Schmo. По его словам нет никаких помех для того, чтобы встреча Нурмагомедова и Фергюсона не состоялась.

"Организация боя уже началась, Очевидно, что для Нурмагомедова этот бой станет следующим и он состоится, - сказал Уйат. Глава UFC также назвал и предполагаемую дату боя.

"Думаю, что он пройдет в первом квартале 2020 года", - сказал он.

Пока о месте и точных сроках проведения поединка говорить еще рано. Хотя владеющий чемпионским поясом Нурмагомедов уже говорил о том, что намерен провести поединок в России. В качестве вариантов фигурировали Москва и Санкт-Петербург. Также российский боец признавался, что готов будет вернуться в октагон не раньше весны.