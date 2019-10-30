Указ Президента Российской Федерации от 28 октября 2019 г. N 529 "Об образовании Федеральной пробирной палаты"

В целях совершенствования структуры федеральных органов исполнительной власти, в соответствии со статьей 112 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" постановляю:

1. Образовать на базе федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" Федеральную пробирную палату, придав ей статус федеральной службы и передав функции указанного учреждения.

2. Возложить на Федеральную пробирную палату функции по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней).

3. Установить, что Федеральная пробирная палата находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

4. Внести в структуру федеральных органов исполнительной власти, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. N 215 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 21, ст. 2981; N 38, ст. 5834; 2019, N 9, ст. 824), изменение, дополнив раздел II "Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам" после слов "Федеральная налоговая служба" словами "Федеральная пробирная палата (федеральная служба)".

5. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок:

а) обеспечить проведение ликвидационных процедур в отношении федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации";

б) обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа;

в) утвердить положение о Федеральной пробирной палате;

г) установить предельную штатную численность работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной пробирной палаты в количестве, не превышающем предельной штатной численности ликвидируемого федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации";

д) установить фонд оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной пробирной палаты;

е) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, связанных с реализацией настоящего Указа;

ж) представить в установленном порядке предложения о внесении изменений в акты Президента Российской Федерации в соответствии с настоящим Указом;

з) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

6. Установить, что федеральное казенное учреждение "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" продолжает осуществлять возложенные на него функции до принятия Правительством Российской Федерации решения о ликвидации указанного учреждения.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин