В Евролиге "Химки" победили "Пао" и отправились в Сербию

В шестом туре Евролиги подмосковные "Химки" 31 октября в Белграде встретятся с "Црвеной Звездой", ЦСКА завтра сразится с "Зенитом" на берегах Невы.

На этой неделе тур сдвоенный, команды играют фактически в режиме нон-стоп. Химчане во вторник на своей площадке в Мытищах разгромили греческий "Панатинаикос" (103:86) и почти сразу же отправились в Сербию. Армейцы в преддверии российского дерби в Санкт-Петербурге вчера вечером принимали греческий "Олимпиакос", результат матча стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

В присутствии шести с лишним тысяч зрителей химчане на равных бились с "Панатинаикосом" всю первую половину матча, а после большого перерыва хозяева резко добавили, особенно успешной оказалась заключительная четверть (26:13). Лучшим бомбардиром встречи стал безоговорочный лидер российской команды Алексей Швед (26 очков), двузначные показатели результативности также у Яниса Тиммы (16), Йонаса Жеребко (14), Девина Букера (13) и Джереми Эванса (10). Это уже четвертая победа "Химок" в Евролиге.

- В первой половине испытывали проблемы в обороне, а затем исправились, изменили защитный стиль к лучшему, - сказал главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Одна из наших проблем - много потерь, соперник хоть и потерпел поражение, сделал всего пять ошибок. Мы должны дорожить мячом, потому что боремся хорошо, и в плане самоотдачи, бойцовских качеств, проявленному характеру ни к одном игроку у меня претензий нет. Играли на победу, хорошо боролись, однако свой труд нужно ценить. Если говорить о подборах, то эту проблему мы решили, хотя в недавнем матче с ЦСКА нас просто "съели" под щитами.

Теперь подмосковному клубу важно закрепить успехи на стартовом отрезке регулярного чемпионата и победить "Црвену Звезду". Матч состоится во дворце спорта имени Александра Николича. Эта арена, построенная еще 46 лет назад, больше известна как "Хала Пионир" и считается меккой баскетбола союзной Югославии. "Црвена" в пятом туре уступила в гостях турецкому "Эфесу" (70:85), с одной победой и четырьмя поражениями белградцы внизу таблицы.

Где будем смотреть

31 октября, четверг, "Матч! Игра"

20.55. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Химки" (Россия). Прямая трансляция.