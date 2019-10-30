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30.10.2019 21:01
Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили удаление российских аккаунтов в Facebook

Текст: Татьяна Замахина

В комитете Госдумы по международным делам назвали цель решения Facebook, касающегося удаления ряда учетных записей, страниц и групп из России.

Удаленные аккаунты и сайты были ориентированы на страны Африки. Поводом для решения соцсети стало якобы имевшее место "иностранное вмешательство". Речь идет об удалении 35 аккаунтов, 53 страниц и семи групп в Facebook, а также пяти аккаунтов в Instagram. По информации Facebook, там "часто распространялись" материалы Sputnik и RT.

Компания нарушает принцип о свободе распространения информации, заявил член комитета Антон Морозов.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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- Это, конечно, не делает чести этой социальной сети, - сказал парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Он связал произошедшее с недовольством Вашингтона присутствием России в Африке. Ведь это очень важный континент с точки зрения влияния на мировую политику.

- Американцы, которые контролируют Facebook и стараются контролировать мировую медиасреду, не заинтересованы в том, чтобы Россия заняла серьезные позиции на африканском континенте, - назвал причину попытки давления депутат.

Его однофамилец, сенатор Олег Морозов, в свою очередь, поделился мнением, что компания Facebook своим поступком дала своеобразный ответ на обвинения компании во вмешательстве во внутренние дела РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Компании Информационные технологии Facebook Россия и США
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