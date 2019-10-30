В Казахстане археологи нашли "золотого человека" V века до нашей эры

В степях западного Казахстана около аула Таскопа сотрудники Института археологии имени Алькея Маргулана обнаружили несколько захоронений V века до нашей эры. В одном из них находились останки мужчины и большое количество золотых предметов.

Курган под названием Таскопа I, высотой около трех метров и диаметром около 60 метров, занимает господствующую высоту в долине Ащы Уила.

"В погребении с катакомбой на глубине 5,7 метров, несмотря на разрушение кургана грабителями в древности, обнаружены ременные украшения конской сбруи, парадный погребальный предмет (возможно, головной убор) богато украшенные золотыми изделиями. Материал выполненный в "зверином" стиле, что свидетельствует о высоком уровне развития сарматского социума на территории Актюбинской области", - написал в Facebook руководитель экспедиции Арман Бисембаев.

Из-за обилия драгоценного металла археологи назвали сарматского вождя "золотым человеком". Среди обнаруженных артефактов также оказались предметы культа и вооружения: каменные жертвенники-алтарики и курильницы, а также наконечники стрел, мечи акинаки и керамическая посуда.

Из-за важности данного погребения и получения максимально возможной научной информации археологами проведена первичная консервация могильника. Само погребение извлечено монолитом для дальнейшего изучения в лабораторных условиях. Из могильной ямы взяты пробы для различных лабораторных исследований и анализов.