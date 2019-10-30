В магазины может хлынуть поддельная красная икра, предупреждают эксперты "РГ". Причем речь идет не о грубом фальсификате, когда за икру выдают, например, желатин, а о новых способах обмана.

Особенно покупателям стоит быть внимательными в ноябре и декабре. "Перед новогодними праздниками происходит всплеск продаж фальсификата, - рассказывает "РГ" руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова. - Прежде всего поддельную икру продают в торговых точках на привокзальных площадях, в интернете. В Сети людей заманивают тем, что якобы товар дешевле, однако часто это просто фальсификат".

Поддельную икру часто продают у вокзалов, остановок общественного транспорта и в интернете

В этом году подделки могут оказаться и на прилавках торговых сетей, предупреждает исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. "Призываем надзорные ведомства обратить внимание на проверку икры. Ни торговля, ни потребители могут не заметить обмана. Настоящую качественную икру теперь смешивают с имитированной - той, что производится из водорослей и варится в бульоне лососевых видов рыб. По вкусу ее практически не отличить от натуральной", - говорит Гудков.

При этом "бодяжить" икру могут в любом регионе и на любом предприятии. Еще один популярный способ обмана - подмешать к хорошей икре отбракованный товар. "Цена на икру предприятий, которые не станут фальсифицировать товар, не может быть низкой", - замечает Сергей Гудков. Справедливая розничная цена 140-граммовой баночки соленой икры горбуши перед Новым годом должна составить около 600-620 рублей, говорит Полина Кирова. По данным "Рыбсети", "чистой" красной икры на рынке примерно 60-70 процентов. При этом, несмотря на то, что улов лососевых, по данным Росрыболовства, в этом году вырос на 39 процентов (и путина еще не закончилась), снижения цен на рыбу и икру производители не ждут. Стоимость рыбы на мировом рынке сегодня выше, чем в России, говорит Гудков. "Европейские, китайские, японские потребители платят больше. Понятно, почему наши рыбаки продают рыбу за рубеж, и делают они это абсолютно честно", - замечает эксперт.