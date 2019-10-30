Православный телеканал "Спас" собирается запустить новое реалити-шоу "Остров". Его участники будут жить на острове, но не на диком, тропическом, а на монастырском. Их приглашают месяц побыть "послушниками" в известном монастыре - Нило-Столобенской пустыни. Их жизнь и работа будут проходить перед телекамерой, мы увидим монастырскую жизнь "за стеклом". Но в пику иным бессмысленным телешоу "Остров" объявлен как "реалити-шоу со смыслом". Обозреватель "РГ" Андрей Васянин подает заявку на участие в конкурсе, который отбирает участников.

- Цель проекта: показать монастырскую жизнь глазами наших героев, - рассказывает "РГ" PR-менеджер телеканала "Спас" Татьяна Леоненко. - Участники будут делиться со зрителями своими впечатлениями и новым полученным опытом.

За всем этим надо увидеть еще более глубокий смысл: "Остров" надеется показать, как человека меняет жизнь в монастыре.

"Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Реалити вдали от мира", - говорится в анонсе, представляющем "Остров".

Если все удастся, это будет прорывной "формат" на ТВ - не просто показать, как человек убирает храм, печет хлеб или изготовляет свечи, но увидеть, как он меняется внутренне.

По словам главы телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, послушаний будет очень много. У участников будет возможность поработать и в аптеке, и на ферме, приготовить консервы.

Несмотря на то что монастырь мужской, участвовать в проекте могут и мужчины, и женщины в возрасте от 18 лет.

Память Нила Столобенского будет отмечаться 7 декабря, во время съемок "Острова". Фото: wikipedia.org

- Чтобы попасть в проект, надо отправить видеозаявку с рассказом о себе и том, почему участник хочет потрудиться в монастыре, - пояснила "РГ" Татьяна Леоненко.

В проекте примут участие около 10 человек, наверняка подавшие видеозаявку претенденты будут проходить что-то вроде конкурсного отбора. Проект начнется в ноябре. На вопрос, кто придумал этот проект, наши спикеры загадочно отвечают: идея принадлежит телеканалу "Спас".

Название проекта и отсылает наши ассоциации к известному, знаковому и любимому большинством россиян фильму "Остров", но на самом деле все проще: Нилова пустынь стоит на острове Столобном на озере Селигер. Это один из самых красивых по облику и расположению монастырей к северу от города Осташкова.

Монастырь, кстати, имеет репутацию очень "хозяйственной" обители, в нем много разных производств - от еды, которую можно купить и в московских прихрамовых киосках, до церковных ювелирных изделий. Если говорить о жизни церкви на самообеспечении, о ее способности заработать на жизнь самостоятельно, то Нилова пустынь тут явный образец.

И еще один важный момент: в России заканчивается Год волонтера. Церковное монастырское послушание - это, конечно, работа в жанре "волонтерства" - добровольные труды на благо церкви и своей души. Она может принести неожиданные результаты.

"РГ" будет следить за ситуацией вокруг "реалити-шоу со смыслом". Заявки на участие в проекте можно отправлять на адрес: ostrov@spastv.ru.

Кстати

Работать, общаться, молиться

Борис Корчевников, генеральный директор телеканала "Спас":

- Мы не боимся того, что слово "реалити" зрители будут ассоциировать с теми телешоу, что мы часто видим на телевидении.

Слов "реалити" определяет лишь жанр, который сумеет показать неподдельную картину монастырской жизни. У нас не будет никаких скрытых камер. Не будет никакой соревновательности, никаких выбываний - разве только по собственному желанию. Не будет всех тех критериев успешности, которые обычно присутствуют в таких телешоу. Но будут - живые чувства героев, гостей, паломников, монастырской братии, все, что просыпается в душе, когда ты находишься в святом или очень красивом месте. В Нило-Столобенской пустыни это соединилось. И мы хотим, чтоб это увидела и с нами пережила вся страна.

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Монастырь - это в первую очередь место тишины и молитвы, тишина и молитва еще больше пропитывают тебя в монастырском труде. Участники проекта будут работать вместе с братией и другими послушниками и трудниками - убирать территорию, помогать в уборке храмов, трудиться в котельной, на строящемся храме, в мастерской, в пекарне, в просфорне, кондитерской, лечебнице, детском приюте, в плотницкой, в саду, теплице. Читать неусыпаемую Псалтирь. Нам хочется, чтоб проект был пронизан беседами наших участников с насельниками монастыря, священнослужителями, с настоятелем обители, которые смогут ответить аудитории канала на духовные вопросы, на вопросы о самых главных вещах в жизни. Помимо того, что наши паломники будут работать, они будут общаться. И молиться. Как и положено в монастыре.

Телеканал "Спас"