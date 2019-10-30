В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной Раде Украины снова жарко. После того, как 29 августа депутаты нового, девятого созыва принесли присягу, украинский парламент отметился первой дракой.

Потасовка произошла между депутатом Николаем Скориком от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и его оппонентом из президентской партии "Слуга народа" Николаем Тищенко. Зажигательные кадры опубликованы на Youtube.

Скорику не понравилось, что большинство в Раде отклонило инициативу создания временной комиссии по расследованию трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Словесная перепалка как-то стремительно переросла в рукопашную после того, как депутат Скорик толкнул депутата Тищенко. Депутат Тищенко в долгу не остался и оторвал пуговицу от пиджака депутата Скорика. Коллеги еле разняли народных избранников. Известно, что оставшийся без пуговицы Скорик затаил обиду, в кулуарах парламента назвав Тищенко "жлобом".

Заседания Рады практически никогда не проходят скучно. Недавно депутата Богдана Еременко уличили в переписке с девушкой низкой социальной ответственности прямо в рабочее время. Правда, сам Еременко уверял, что это якобы была с его стороны всего лишь "провокация", призванная подразнить папарацци, гоняющихся за жареными фактами.