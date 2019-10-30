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30.10.2019 11:16
Рубрика: Экономика

В РФ предложили снизить стоимость рецептурных лекарств до минимума

Текст: Ольга Игнатова
Ввести в России новый механизм приобретения лекарственных рецептурных препаратов предложили научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС, советник НИФИ Минфина России Николай Авксентьев и заместитель заведующего международной лабораторией здравоохранения и его реформирования Института Гайдара, заместитель директора по науке ИНСАП РАНХиГС, директор НИФИ Минфина России Владимир Назаров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В своей научной статье "Лекарственное обеспечение в России: состояние и перспективы" они отмечают, что доступность лекарственных средств в России остается низкой, а население вынуждено оплачивать более половины всех расходов из личных средств. Наблюдается и высокая межтерриториальная дифференциация в доступности лекарств. Во многих программах лекарственного обеспечения есть проблемы, связанные с планированием и осуществлением государственных закупок.

Фото: Pixabay
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Поэтому предлагается, в частности, такая схема. Пациент обращается к врачу, который при наличии показаний выписывает электронный рецепт. В аптеке пациент приобретает необходимое ему лекарство. Величина платежа пациента из личных средств рассчитывается с учетом установленной цены возмещения таким образом, что он оплачивает только разницу между фактической стоимостью конкретного торгового наименования и референтной ценой (цена устанавливается государством). Если эта разница оказывается отрицательной, пациент оплачивает фиксированный минимальный соплатеж. Аптека выдает лекарство из своих запасов, которые формирует самостоятельно на коммерческом рынке, и далее обращается за возмещением расходов из бюджета.

Обоснованность назначений лекарственных средств проверяется страховыми медицинскими организациями. В случае выявления несоответствий страховая медицинская организация накладывает штраф на медицинскую организацию, размер которого определяется на основе референтной цены спорного назначения.

Фото: iStock
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Вместе с тем, как отмечают авторы идеи, создание предлагаемой системы потребует большого объема подготовительной работы, а также денег. "По нашим оценкам, погружение всех рецептурных лекарственных препаратов, которые в настоящее время включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и фактически приобретаются за счет средств населения в аптечных организациях при условии софинансирования со стороны государства в размере 70%, потребует 430 млрд рублей ежегодно", - уточняют эксперты.

Поэтому внедрение предлагаемой системы лекарственного обеспечения имеет смысл осуществлять постепенно - например, путем проведения пилотного проекта, который будет охватывать определенную группу пациентов. Похожий эксперимент может охватить пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах. Его проведение запланировано в 2020-2022 годы.

Экономика Товары и цены Цены на лекарства
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