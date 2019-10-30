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30.10.2019 18:35
Рубрика: Экономика

Супкультура

В России появится больше бюджетных кафе
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
Сотни начинающих предпринимателей решили открыть бюджетные кафе по всей России. 30 октября в Москве на гастрономическом форуме "Начало" авторам гастростартапов представили новый образовательный проект "Акселератор ресторанного бизнеса". Авторам лучших концепций предложат бесплатно пройти обучение у лучших столичных рестораторов.
В ресторанах можно попробовать и блюда авторской кухни, иногда их названий не знают даже сами повара. Фото: Аркадий Колыбалов В ресторанах можно попробовать и блюда авторской кухни, иногда их названий не знают даже сами повара. Фото: Аркадий Колыбалов
В ресторанах можно попробовать и блюда авторской кухни, иногда их названий не знают даже сами повара. Фото: Аркадий Колыбалов

Идей у гостей форума оказалось множество, значительная часть из них связана с бюджетными кафе. Интересно, что в "Акселераторе" могут зарегистрироваться только предприниматели-москвичи, а вот на сам форум (где участие бесплатное и неограниченное) приехали и потенциальные рестораторы из других регионов. Например, один из самых молодых гостей Вадим Пестов поделился с "РГ" идеей открыть сеть мобильных суповарен. "Думаю, это применимо к крупным и средним городам, - считает автор идеи, обычный офисный работник. - Иногда, особенно зимой, хочется борща наваристого. А летом - какой-нибудь окрошки или гаспачо". Все это Вадим предлагает продавать в стаканчиках по принципу кофе с собой. Готовить - по собственной технологии. "Собственно меня вдохновила одна из молодых рестораторов из Поволжья, - признается собеседник "РГ". - Она продает кашу. Вот обычную кашу, к которой добавляет сыр, мясо и все что угодно! И бизнес идет: люди покупают. Приготовить это недолго, себестоимость мала. А стоит 300-граммовый стаканчик каши - максимум 200 рублей (это с бужениной)".

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Среди других идей, о которых рассказывали во время перерывов участники форума, - сеть недорогого абхазского фастфуда. В чем-то ее идея похожа на поволжскую кашеварню, но основа там - национальная мамалыга. В нее тоже можно добавлять разные начинки и соусы, делать ее хоть острой, хоть сладкой. А цену при этом предлагается сделать бюджетной.

Эти и другие стартаперы собрались в московском фудхолле "Депо", чтобы узнать о современных гастротенденциях Москвы. Главная из них - создание целых ресторанных кварталов, рассказал замглавы департамента торговли и услуг Александр Иванов. "Речь идет об общественных пространствах со множеством кафе и ресторанов, - объяснил он. - В частности, о Камергерском переулке, Пятницкой улице, Кузнецком Мосте, Сретенке и Большой Дмитровке". Власть при этом не ведет собственный бизнес, она только создает для него условия, подчеркнул Иванов. Логика такая: становятся шире улицы - растет число пешеходов - выгоднее становится открывать кафе. В итоге сейчас в городе работает более 13 тысяч кафе, ресторанов, закусочных. А ведь еще семь лет назад их было лишь около 6 тысяч. Добавились рестораны тайской, узбекской, татарской кухни. И хотя, казалось бы, рынок пресыщен, предприниматели охотно опробуют новые форматы.

Авторы исконно московских стартапов зарегистрировались в новом проекте "Акселератор ресторанного бизнеса". "Так мы назвали образовательный проект правительства столицы для поддержки предпринимателей, - отметила заммэра Наталья Сергунина. - Он дает возможность напрямую у экспертов узнать о перспективных трендах ресторанного бизнеса в России и за рубежом. Участники будут работать с наставником по индивидуальному графику и общаться с лидерами отрасли в неформальной обстановке". Курс стартует 31 октября в "Депо". Всеобуч включает план персональных консультаций с наставником, еженедельные общие встречи и разбор реальных кейсов с экспертами, а также вебинары, доступные для просмотра в любое удобное время. А в последний день, 13 декабря, авторы проектов представят их потенциальным инвесторам.

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Кстати, весьма значительная часть рестораторов, устремившихся на это обучение, - бывшие официанты. Как рассказали на форуме руководители HR-отделов крупных сетей, средний возраст обслуживающего персонала - 22-25 лет. В основном это студенты, которые после получения диплома либо уходят в другую профессию, либо (что происходит довольно часто) остаются в ресторанном бизнесе, переходя на более высокие позиции директоров заведений или региональных управляющих.

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