В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши

История, леденящая кровь, произошла в Таиланде, где полиция расследует убийство местной бизнесвумен, 58-летней Вонни Джирахароенинг. Она пропала две недели назад, а с ее миллионных счетов исчезли крупные суммы. В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.

Как пишет bangkokpost.com, успешная предпринимательница (у нее строительный бизнес) большую часть времени проводила в своем доме в округе Банг Фли, где занималась буддийскими практиками. По подозрению в ограблении и убийстве уже арестован ее приятель, 39-летний Витун Ситабут, работающий водителем желтого туристического пикапа - сонгхева. Он сознательно вводил в заблуждение родных Джирахароенинг и рассылал с ее похищенного телефона фейковые смски, демонстрирующие, будто она путешествует во Вьетнам. Камеры видеонаблюдения засняли Ситабута обналичивающим крупные суммы денег в нескольких банкоматах - на них он успел купить золотые украшения своей супруге. У предполагаемого преступника - двое детей, семья живет в собственном доме. Со своей будущей жертвой он познакомился во время сопровождения группы буддийских паломников к местным святыням. С тех пор они с Вонни стали друзьями, он часто помогал ей с тяжелыми сумками в супермаркете и приходил в гости в ее респектабельный район.