В Турции обнаружена 7000-летняя цитадель

Турецкие археологи при проведении раскопок на юге стране в провинции Мерсин обнаружили остатки крепости, построенной около 7000 лет назад.

Об открытии рассказало издание Daily Sabah. Оно было совершено при раскопках на кургане Юмуктепе. Это известный археологический памятник. Самые старые сооружения, обнаруженные в этом месте, были возведены около 9000 лет назад.

Новое исследование доказало, что на протяжении 2000 лет люди непрерывно строили новые дома на месте старых. В результате около 7000 лет назад древнее поселение превратилось в мощную крепость.

На это указывают остатки стены, которую раскопали археологи. Ее размеры говорят о том, что поселение было хорошо укреплено, то есть оно играло важную роль в тот период времени.

Высота крепостной стены составляла семь метров, а толщина - полтора метра. Анализ показал, что она была возведена из различных материалов. В качестве ее основания древние строители использовали известняк, далее шел двухметровый слой хорошо обработанных камней, над которым располагался трехметровый слой глинобитного кирпича.

Кстати, ранее археологи там же нашли остатки дворца, построенного около 5000 года до н.э. Однако крепостная стена обнаружена впервые. Обе эти находки говорят о том, что древняя цитадель была очень мощной.

По мнению ученых, курган Юмуктепе имеет большое историческое значение, так как на протяжении 9000 лет здесь непрерывно жили люди. Раскопки позволяют проследить, как с течением времени изменялась, например, архитектура, как сменяли друг друга строительные материалы.

К слову, уже скоро найденная крепостная стена будет показана публике. А со временем, как надеются археологи, здесь будет создан музей под открытым небом.