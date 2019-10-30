В UFC готовят бой Хабиба и Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что поединок между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и первым номером рейтинга американцем Тони Фергюсоном состоится.

Дана Уайт сообщил, что бой пройдет в первые три месяца 2020 года.

- Ничто не мешает проведению этого поединка. В настоящее время идет процесс организации боя, - заявил Уайт в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон 7 сентября, когда во второй раз защитил титул. Он одержал уверенную победу над другим американским бойцом Дастином Пуарье в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Хабиб применил удушающий прием в третьем раунде и даже заставил соперника расплакаться.

Что касается Тони Фергюсона, то он не выступал с июня, когда техническим нокаутом победил Дональда Серроне. Бой был остановлен врачом.