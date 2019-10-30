В закусочных Германии запретили название донер-кебаб

Власти города Веймар приняли решение запретить в закусочных название донер-кебаб, который пользуется популярностью у населения с самыми разными доходами. Вместо этого предлагается использовать слово "гриль в плоском хлебе" (Drehspies in Fladenbrot), сообщает портал infranken.de.

В распоряжении говорится, что продукт должен состоять из рубленой баранины или говядины, а доля фарша не должна превышать 60 процентов. При изготовлении добавляют лишь соль, яйцо, специи, масло, лук, молоко и йогурт. В большинстве случаев закуски не соответствуют правилам, поэтому популярное мясо должно называться не "шашлык", а "гриль".

Примечательно, что администрация Веймара ссылается на документ федеральной комиссии по пищевым продуктам двадцатилетней давности о том, как должен выглядеть донер. Хотя до этого товар успешно продавался по всей Германии. Мало того, в прошлом году Еврокомиссия провела исследования на предмет использования в прессованном мясе фосфатов, которые известны как добавки E338, E339, вплоть до E452, используемые для предотвращения высыхания мясных продуктов и поддержания длительное время их вкуса. Специалисты пришли к выводу, что они не вредят здоровью. Использования фосфатов разрешено и регулируется распоряжением ЕС под номером 1333 от 2008 года.

Владельцы закусочных недовольны решением властей. "Каждый гость и турист знает донер, а что такое гриль никто не понимает. Если мы закупим высококачественное мясо и предложим порцию за семь евро, то к нам больше не пойдут студенты", - говорит один из владельцев заведения в Веймаре. Наблюдатели не исключают, что новые тенденции в Веймаре по переименованию продуктов появились после успешного выступления на парламентских выборах в Тюрингии националистической партии Альтернатива для Германии (АдГ), представители которой рьяно за защищают все немецкое.

Между тем донер придумал в Берлине в 1972 году турецкий гастайрбайтер Кадир Нурман. Он поставил на поток угощение строительных рабочих, которые предпочитали быструю закуску, сытным мясом, вложенным в лепешку.