Новости

В Петербурге поймали кассиршу, ограбившую банк в 2009 году 16:05
Ковалев намерен огорчить всех недоброжелателей в поединке с Альваресом 16:03
В Крыму подписаны первые договоры проектного финансирования 15:58
Четыре мусороперерабатывающих завода построят в Подмосковье 15:58
Мосгордума приняла закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров 15:57
Лукашенко анонсировал предстоящие визиты в Европу и на Ближний Восток 15:52
Во Франции найдены загадочные статуэтки древних галлов 15:44
Мировое величие Канн в Минске: выставки в рамках XXVI "Лістапада" 15:34
Школьник из Новосибирска изобрел стул, следящий за осанкой 15:28
КДК РФС отменил красную карточку Берга 15:23
Республика Сербская чтит память донских казаков 15:22
В Тверской области без света остались 33 тысячи человек 15:14
На игру между "Краснодаром" и "Ростовом" проданы все билеты 15:11
В Перми проверят школу, где ученики пытались выбросить подростка в окно 15:09
Видео: Максим Фадеев уволил всех своих артистов 15:07
Польские археологи сообщили о волнующей находке 15:05
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете 15:02
Путин не примет участие в саммите АТЭС в Чили 15:00
Купе-кроссовер Skoda рассекретили до премьеры 15:00
Выжившего после перестрелки в Забайкалье солдата ввели в кому 14:59
Под Ростовом двое рабочих насмерть отравились сточными водами 14:51
В Кремле выразили удовлетворение разъяснениями ВС по налоговой амнистии 14:48
В Новосибирске восстановят старинные колокола при помощи технологии 3D 14:45
В закусочных Германии запретили название донер-кебаб 14:43
Осужден экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили заключенные 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 14:43
Рубрика: В мире

В закусочных Германии запретили название донер-кебаб

Текст: Александр Саможнев
Власти города Веймар приняли решение запретить в закусочных название донер-кебаб, который пользуется популярностью у населения с самыми разными доходами. Вместо этого предлагается использовать слово "гриль в плоском хлебе" (Drehspies in Fladenbrot), сообщает портал infranken.de.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В распоряжении говорится, что продукт должен состоять из рубленой баранины или говядины, а доля фарша не должна превышать 60 процентов. При изготовлении добавляют лишь соль, яйцо, специи, масло, лук, молоко и йогурт. В большинстве случаев закуски не соответствуют правилам, поэтому популярное мясо должно называться не "шашлык", а "гриль".

Примечательно, что администрация Веймара ссылается на документ федеральной комиссии по пищевым продуктам двадцатилетней давности о том, как должен выглядеть донер. Хотя до этого товар успешно продавался по всей Германии. Мало того, в прошлом году Еврокомиссия провела исследования на предмет использования в прессованном мясе фосфатов, которые известны как добавки E338, E339, вплоть до E452, используемые для предотвращения высыхания мясных продуктов и поддержания длительное время их вкуса. Специалисты пришли к выводу, что они не вредят здоровью. Использования фосфатов разрешено и регулируется распоряжением ЕС под номером 1333 от 2008 года.

Фото: iStock
Эксперты оценили использование растительного мяса в фастфуде

Владельцы закусочных недовольны решением властей. "Каждый гость и турист знает донер, а что такое гриль никто не понимает. Если мы закупим высококачественное мясо и предложим порцию за семь евро, то к нам больше не пойдут студенты", - говорит один из владельцев заведения в Веймаре. Наблюдатели не исключают, что новые тенденции в Веймаре по переименованию продуктов появились после успешного выступления на парламентских выборах в Тюрингии националистической партии Альтернатива для Германии (АдГ), представители которой рьяно за защищают все немецкое.

Между тем донер придумал в Берлине в 1972 году турецкий гастайрбайтер Кадир Нурман. Он поставил на поток угощение строительных рабочих, которые предпочитали быструю закуску, сытным мясом, вложенным в лепешку.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин не примет участие в саммите АТЭС в Чили
Посольство Израиля в России приостановило работу
В МИД ответили на планы Украины провести учения возле Крыма
Первый пуск "Булавы" с "Князя Владимира" сняли на видео
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы