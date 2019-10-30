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30.10.2019 20:20
Рубрика: Власть

Навести мосты

Валентина Матвиенко: Иностранным студентам разрешат подрабатывать в России
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом будет пополняться, а иностранные студенты в России получат право подрабатывать. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на Всемирной конференции соотечественников, которая проходит в Москве 30-31 октября.

За последние месяцы, отметила Матвиенко, сенаторы совместно с правительством добились принятия нескольких важных решений, которые позволят улучшить положение соотечественников. В частности, совместно с МИДом они обратились в правительство с просьбой об увеличении финансовых ресурсов для правовой защиты российских соотечественников за рубежом, в том числе людей в трудной жизненной ситуации. "Правительство поддержало нашу идею, существенно увеличено финансирование фонда, который занимается защитой прав соотечественников", - сообщила она.

Увеличено финансирование фонда, который занимается защитой прав соотечественников за рубежом

По словам главы Совфеда, парламентарии и дальше будут "делать все, чтобы довести объемы финансирования до необходимого уровня".

До конца года может быть реализована еще одна инициатива - иностранные студенты (среди которых также немало соотечественников) получат право работать в России. "Советом Федерации подготовлен такой проект закона, он прошел согласование. Мы надеемся, что на этой сессии мы сможем его принять, и тем самым все зарубежные студенты, обучающиеся в высшей школе, смогут параллельно в случае желания подрабатывать, как это делали мы все, как это делают российские студенты", - сказала Матвиенко. "Это будет хорошая поддержка, и я считаю, что это повысит привлекательность российского образования. Мы эту тему обязательно доведем до окончательного решения", - добавила спикер.

Матвиенко предложила создать международную организацию русскоязычных женщин

Своя структура должна появиться и у самой многочисленной части русской диаспоры за рубежом - у русскоязычных женщин, уверена глава Совфеда. По ее словам, женщины зачастую становятся ядром и "настоящей объединяющей силой русскоязычных общин". "Достаточно сказать, что около семидесяти процентов координационных советов в странах проживания наших соотечественников возглавляются именно женщинами", - привела она пример.

"Мы считаем, что настало время придать импульс международному движению соотечественниц. Русские женские общества за рубежом могут сыграть важную роль в наведении мостов дружбы между государствами, в укреплении доверия и взаимопонимания, защите прав и интересов соотечественников и друзей нашей страны", - заявила Валентина Матвиенко.

"В связи с этим заслуживает поддержки инициатива по созданию международной организации русскоязычных женщин с ее последующей интеграцией в уже существующие женские дискуссионные площадки", - считает она.

Такое объединение станет механизмом защиты общих интересов и ценностей соотечественниц, в том числе и на площадках ведущих международных организаций, полагает глава Совфеда. "Вы являетесь проводниками российских духовных и культурных ценностей. Это очень благородная, но одновременно непростая миссия. Особенно в наши дни, когда во многих странах, прежде всего западных, происходит настоящая демонизация России", - добавила она, обращаясь к участницам конференции.

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