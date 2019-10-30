Верховный суд принял разъяснения по документам об амнистии капиталов

Сегодня президиум Верховного суда России принял разъяснения по поводу документов об амнистии капиталов. По поручению председателя Верховного суда России перед президиумом высокой инстанции был поставлен прямой вопрос: распространяются ли гарантии, предусмотренные законом об амнистии капиталов, на лиц, совершивших любое иное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом?

Проще говоря, если следователи найдут в декларациях, поданных в рамках амнистии капиталов, признаки какого-либо преступления, не попадающего под так называемую амнистию? Как сообщил "РГ" глава пресс-службы Верховного суда России Павел Одинцов, декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут быть основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по уголовному делу в отношении лиц, которые их подали. Такое разъяснение дал президиум Верховного суда РФ, отвечая на вопрос.

Верховный суд России также разъяснил, что гарантии от уголовного преследования лиц, подавших декларации по закону об амнистии капиталов, запрещают следователям и иным государственным органам получать доступ к таким документам. "Сведения, содержащиеся в декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к декларации, признаются налоговой тайной в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Режим хранения таких сведений и документов и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы, - пояснил президиум ВС. - Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения".

"Можно выразить удовлетворение в связи с таким решением. Конечно, очень важно, чтобы эти гарантии были четко прописаны в законе. Это, наверное, является краеугольным камнем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.