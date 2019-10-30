Верховный суд принял разъяснения по документам об амнистии капиталов

Новости

В Петербурге поймали кассиршу, ограбившую банк в 2009 году 16:05
Ковалев намерен огорчить всех недоброжелателей в поединке с Альваресом 16:03
В Крыму подписаны первые договоры проектного финансирования 15:58
Четыре мусороперерабатывающих завода построят в Подмосковье 15:58
Мосгордума приняла закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров 15:57
Лукашенко анонсировал предстоящие визиты в Европу и на Ближний Восток 15:52
Во Франции найдены загадочные статуэтки древних галлов 15:44
Мировое величие Канн в Минске: выставки в рамках XXVI "Лістапада" 15:34
Школьник из Новосибирска изобрел стул, следящий за осанкой 15:28
КДК РФС отменил красную карточку Берга 15:23
Республика Сербская чтит память донских казаков 15:22
В Тверской области без света остались 33 тысячи человек 15:14
На игру между "Краснодаром" и "Ростовом" проданы все билеты 15:11
В Перми проверят школу, где ученики пытались выбросить подростка в окно 15:09
Видео: Максим Фадеев уволил всех своих артистов 15:07
Польские археологи сообщили о волнующей находке 15:05
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете 15:02
Путин не примет участие в саммите АТЭС в Чили 15:00
Купе-кроссовер Skoda рассекретили до премьеры 15:00
Выжившего после перестрелки в Забайкалье солдата ввели в кому 14:59
Под Ростовом двое рабочих насмерть отравились сточными водами 14:51
В Кремле выразили удовлетворение разъяснениями ВС по налоговой амнистии 14:48
В Новосибирске восстановят старинные колокола при помощи технологии 3D 14:45
В закусочных Германии запретили название донер-кебаб 14:43
Осужден экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили заключенные 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 14:54
Рубрика: Власть

Верховный суд принял разъяснения по документам об амнистии капиталов

Текст: Владислав Куликов
Сегодня президиум Верховного суда России принял разъяснения по поводу документов об амнистии капиталов. По поручению председателя Верховного суда России перед президиумом высокой инстанции был поставлен прямой вопрос: распространяются ли гарантии, предусмотренные законом об амнистии капиталов, на лиц, совершивших любое иное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проще говоря, если следователи найдут в декларациях, поданных в рамках амнистии капиталов, признаки какого-либо преступления, не попадающего под так называемую амнистию? Как сообщил "РГ" глава пресс-службы Верховного суда России Павел Одинцов, декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут быть основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по уголовному делу в отношении лиц, которые их подали. Такое разъяснение дал президиум Верховного суда РФ, отвечая на вопрос.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Верховный суд: Что делать, если в наследство достался долг и страховка

Верховный суд России также разъяснил, что гарантии от уголовного преследования лиц, подавших декларации по закону об амнистии капиталов, запрещают следователям и иным государственным органам получать доступ к таким документам. "Сведения, содержащиеся в декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к декларации, признаются налоговой тайной в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Режим хранения таких сведений и документов и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы, - пояснил президиум ВС. - Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения".

"Можно выразить удовлетворение в связи с таким решением. Конечно, очень важно, чтобы эти гарантии были четко прописаны в законе. Это, наверное, является краеугольным камнем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Амнистия капиталов в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин не примет участие в саммите АТЭС в Чили
Посольство Израиля в России приостановило работу
В МИД ответили на планы Украины провести учения возле Крыма
Первый пуск "Булавы" с "Князя Владимира" сняли на видео
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы