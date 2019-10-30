Верховный суд закрыл силовикам доступ к декларациям по амнистии капиталов

30 октября Президиум Верховного суда России дал четкое разъяснение: в законе об амнистии капиталов установлен абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в рамках такой амнистии, как основание для возбуждения уголовного дела.

Правоохранительные органы не вправе выискивать между строчками и цифрами добровольных деклараций бизнесменов что-то, похожее на номера статей Уголовного кодекса. Напомним, минувшим летом стартовал третий этап амнистии капиталов. Он продлится до 29 февраля будущего года. Бизнесмены могут добровольно задекларировать свои зарубежные капиталы и вернуть их в Россию. Тем, кто так поступит, закон обещает защиту от уголовной, административной и налоговой ответственности. Но на практике зафиксированы попытки правоохранительных органов обойти закон и использовать в уголовных делах декларации, поданные бизнесменами.

Закон прямо запрещает использовать добровольные декларации бизнесменов для возбуждения дел

Как сообщил "РГ" руководитель пресс-службы Верховного суда России Павел Одинцов, вопрос, вызвавший большой резонанс, был вынесен председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым на рассмотрение президиума высокой инстанции.

Президиум ВС РФ наложил категорический запрет на использование налоговой декларации в качестве повода для возбуждения уголовных дел. В разъяснениях подчеркнуто, что закон закрывает следователям и иным госорганам право доступа к декларациям, поданным в рамках амнистии капиталов. Хранить и изучать такие документы может только налоговая служба.

"Такие сведения и документы могут быть истребованы только по запросу самого декларанта", - подчеркивает Президиум Верховного суда. Суд особо отметил, что коллизии между УПК, законом об оперативно-розыскной деятельности и законом об амнистии капиталов должны решаться в пользу последнего.

В свою очередь Генпрокуратура РФ предлагает разработать поправки в УПК, гарантирующие бизнесменам из так называемого "лондонского списка" о неприменении к ним в случае возвращения в Россию ареста. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. "Лондонский список" - это условное название списка российских бизнесменов, живущих за границей, в России против них возбуждены уголовные дела. Все они согласились вернуться в Россию, но при гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде ареста (до вынесения приговора).

Отмечается, что дать больший уровень гарантий участникам так называемого "лондонского списка" Борису Титову предложил замгенпрокурора РФ Виктор Гринь. В его письме к бизнес-омбудсмену говорится о том, что в отношении 7 лиц из "лондонского списка" уже приняты решения о прекращении международного розыска и отмене ареста, еще десятерым разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю.