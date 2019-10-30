Видео: Максим Фадеев уволил всех своих артистов

Советский, российский певец, автор песен, продюсер, актер и режиссер Максим Фадеев опубликовал на YouTube-канале своей компании MALFA видеообращение, в котором рассказал, что увольняет всех артистов лейбла. И желаем им счастья, творческих успехов и выражает надежду, что оставшиеся бездомными сиротами исполнители все-таки сумеют найти себя.

В качестве объяснения ситуации продюсер доложил, что его компания, существующая уже очень давно, в какой-то момент сильно разрослась и лейбл стало сложно контролировать.

В итоге Фадеев принял решение о его полной реструктуризации, вплоть до клеточного уровня и идеологии.

Как поясняет музыкант, его новый лейбл будет очень "очень дорогим", элитарным, и не станет распыляться на количество, беря качеством. То есть это один-два новых исполнителя в год, на которых компания и бросит все силы.

Максим отметил, что увольняет вообще всех своих "старых" артистов - "без исключения". При этом наработанный репертуар будет предоставлен им на безвозмездной основе. Кроме тех исполнителей, с которыми у компании остаются судебные трения.

Ранее сообщалось, что 51-летний Фадеев перенес сердечный приступ.