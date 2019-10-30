Владимир Путин оценил проекты МГУ в России и в мире

О новых и уже существующих проектах МГУ - от поддержки региональных вузов до антидопинговой лаборатории - на встрече с президентом рассказал ректор университета Виктор Садовничий.

Владимир Путин предложил поговорить о том, "как реализуются планы развития нашего основного высшего учебного заведения" и какая нужна поддержка. А также о том, как идет работа в рамках Совета ректоров.

В 90-е годы была популярна идея, что в киосках лучше, чем в университетах. Сейчас есть спрос на высшее образование

Виктор Садовничий начал с подарка: к Дню народного единства преподнес факсимиле уникальной книги, написанной немцем на немецком языке. Это пьеса, гимн Минину и Пожарскому, автор которой восхищен, что Россия наконец объединилась и пришли Романовы. Книга была в библиотеке Александра I, но после пожара 1812 года он передал ее на хранение в библиотеку Московского университета. "Эта книга мне напоминает то, что вы сделали в 1990-е по объединению страны. Это гимн единству России, написанный немцем", - заметил ректор.

В целом университет "на марше", рассказал Садовничий. Конкурс - девять человек на место. Около четверти всех студентов - иностранцы. "Мы сейчас учим 10 тысяч иностранных студентов. Такого показателя не было даже в далекие времена. Это показатель, который сравним с ведущими университетами мира", - отметил ректор.

У вуза много программ. Одна из них называется "Вернадский" и заключается в помощи региональным университетам. Подписано 11 соглашений с губернаторами, и пять будут заключены в ближайшие дни. Таким образом, создано 16 консорциумов.

Один из проектов этой программы - помощь детям, пострадавшим в Иркутской области. "Я собрал пять миллионов, это не деньги университета, мы просто сами собрали и купили тысячу ранцев и форму ребятишкам - всем первоклассникам Иркутской области", - сообщил Садовничий.

Союз ректоров провел десятки международных форумов. "Четыре тысячи ректоров объединили: это Китай, Индия, Япония, сейчас особо активны арабские страны, ближневосточные, Иран. Каждый год у нас по пять-шесть форумов, около сотни ректоров приезжают к нам или мы ездим к ним", - рассказал Садовничий. На днях был ибероамериканский форум. "Но вот одно чудо или как это назвать: к нам запросились и через несколько дней приезжают 30 ректоров Великобритании", - сообщил он. Форум с ними состоится в МГУ. "Очень хорошо", - кивнул президент.

Еще один проект - филиалы, их шесть, они открыты по просьбам президентов соответствующих стран. Недавно, например, филиал МГУ появился в словенском Копере - стране НАТО. Седьмой филиал будет в Киргизии, в Оше.

Особый проект - совместный российско-китайский университет в Шэньчжэне. "Они построили этот университет, и там 500 студентов, уже был первый выпуск. Преподает только МГУ. И, конечно, китайские коллеги рассчитывают, что там будет 10 000 студентов в ближайшее время", - сказал ректор.

Садовничий поведал и о проекте научно-технологической долины площадью 17 гектаров. "Мы закладываем камень в фундамент, открытие 19 ноября. С начала нового года заходим строить", - сообщил он. Уже согласились участвовать 80 госкорпораций.

По указанию президента создана антидопинговая лаборатория. Сейчас она уже полностью оснащена и сертифицирована, доложил Садовничий. Но из переписки с руководством WADA следует ответ: подождем, разберемся с тестами, потом переедем, поделился он. "Мы готовы", - сказал Путин. "Мы все выполнили", - заверил ректор.

Еще докладчик сообщил, что МГУ везде первый в рейтингах. Скоро университету 270 лет, и он заметил, что хотелось бы реставрировать некоторые здания на Моховой, построить новое общежитие. И с этими словами попросил поручить подготовить указ о юбилее (будет в 2025 году). Также ректор назвал 90-е "плохими годами", потому что тогда была популярна идея, что в киосках лучше, чем в университетах. Сейчас есть спрос на высшее образование, на настоящее, не халтуру, сообщил он. "Это очень хорошо", - отреагировал Путин.