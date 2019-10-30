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30.10.2019 18:31
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Во вьетнамские школы поедут работать учителя русского языка из России

Текст: Елена Новоселова
Во Вьетнам отправятся на работу российские русисты, сообщил первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович. По словам чиновника, наши педагоги уже подали более 40 заявок на первые пять вакансий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пилотный проект по направлению учителей русского языка во вьетнамские школы начинается в будущем году. С российской стороны - это усилия по продвижению русского языка и поддержке его изучения во Вьетнаме. "Министерство просвещения РФ планирует в следующем году направить первую группу учителей во Вьетнам, которые будут здесь преподавать русский язык и помогать организовывать курсы по повышению квалификации для местных преподавателей русского языка", - цитирует ТАСС Зеньковича, который посетил страну с рабочим визитом.

Фото: iStock
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Россия также окажет помощь в подготовке учебников русского языка для вьетнамских школьников и студентов.

Замминистра считает, что в ближайшее время будет расширяться сотрудничество в сфере образования по новым направлениям. "Потенциал нашего образовательного сотрудничества гораздо больше его нынешнего уровня. Мы уверены, что в ближайшие годы сможем нарастить взаимодействие не только в области высшего образования. У нас очень хорошие возможности по среднему профессиональному образованию, и нам есть чем поделиться с вьетнамскими коллегами", - заявил он.

Зенькович рассказал, что уже в ноябре в городах Вьетнама пройдет серия семинаров и открытых уроков русского языка для школьников. А в Ханое и в Хошимине пройдет российская математическая неделя с мастер-классами по математике, которую проведет профессура МГУ, МИФИ и других российских высших учебных заведений.

Общество Образование
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