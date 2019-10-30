Во вьетнамские школы поедут работать учителя русского языка из России

Пилотный проект по направлению учителей русского языка во вьетнамские школы начинается в будущем году. С российской стороны - это усилия по продвижению русского языка и поддержке его изучения во Вьетнаме. "Министерство просвещения РФ планирует в следующем году направить первую группу учителей во Вьетнам, которые будут здесь преподавать русский язык и помогать организовывать курсы по повышению квалификации для местных преподавателей русского языка", - цитирует ТАСС Зеньковича, который посетил страну с рабочим визитом.
Россия также окажет помощь в подготовке учебников русского языка для вьетнамских школьников и студентов.
Замминистра считает, что в ближайшее время будет расширяться сотрудничество в сфере образования по новым направлениям. "Потенциал нашего образовательного сотрудничества гораздо больше его нынешнего уровня. Мы уверены, что в ближайшие годы сможем нарастить взаимодействие не только в области высшего образования. У нас очень хорошие возможности по среднему профессиональному образованию, и нам есть чем поделиться с вьетнамскими коллегами", - заявил он.
Зенькович рассказал, что уже в ноябре в городах Вьетнама пройдет серия семинаров и открытых уроков русского языка для школьников. А в Ханое и в Хошимине пройдет российская математическая неделя с мастер-классами по математике, которую проведет профессура МГУ, МИФИ и других российских высших учебных заведений.