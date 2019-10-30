Володин предостерег от повторения политических репрессий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти жертв политических репрессий призвал извлечь уроки из прошлого.

- Такое никогда не должно повториться, - подчеркнул спикер. - Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки и сохранить память.

По его словам, от этого во многом зависит настоящее и будущее страны, а также общества.

День памяти жертв политических репрессий в России отмечается с 1991 года. 30 октября и накануне этой даты проходятся акции и церемонии, призванные почтить память о жертвах репрессий и напомнить молодым поколениям о трагических страницах истории ХХ века. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.