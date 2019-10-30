Врач объяснил, в каком случае черный хлеб вреднее белого

Многие считают, что черный хлеб полезнее белого и его можно есть в любых количествах людям, страдающим от диабета. Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов уверяет, что это далеко не так.

Во-первых, потому, что по составу, содержанию углеводов и общей калорийности белый хлеб и черный особо не отличаются.

Разница в том, что углеводы в черном хлебе присутствуют благодаря ржаной муке. И такой продукт в итоге получается более кислым. Это свойство продукта делает его далеко не лучшим для страдающих забросом желудочной кислоты в пищевод (рефлюксом), передает aif.ru.

Так, в результате употребления черного хлеба у пациента может случиться обострение заболевания, отметил гастроэнтеролог.