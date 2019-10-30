В четверг, 31 октября, в Калининграде пройдет заседание Госсовета, которое проведет президент России и вместе с руководителями здравоохранения страны, губернаторами, лучшими специалистами-медиками обсудит, как улучшить наше здравоохранение, его первичное звено. Накануне Госсовета в редакции "Российской газеты" собрались уникальные эксперты - сразу три главных внештатных специалиста министерства здравоохранения по онкологии: руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный специалист-гематолог минздрава Александр Румянцев, генеральный директор НМИЦ Андрей Каприн, глава НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди.

Онкологическая программа - один из приоритетов нацпроекта "Здравоохранение", на ее выполнение выделены беспрецедентные средства. Только на обеспечение химиотерапией всех нуждающихся пациентов государство готово ежегодно тратить по 70 миллиардов рублей. И, как сказали гости "РГ", деньги на лекарства в регионы реально пошли.

Но оказалось, что иметь полноценный бюджет - это необходимо, но недостаточно. Выстраивание онкослужбы подразумевает многоплановую системную работу - от проведения скрининга и улучшения диагностики по принципу "чем раньше, тем лучше" до повышения доступности лечения на основе современных клинических рекомендаций, составленных лучшими специалистами-онкологами из ведущих федеральных и региональных учреждений.

При этом, конечно, вопрос доступности современных лекарств - базовый. С него и начался разговор в редакции. Этот вопрос, по сути, задала наша читательница из Омска Ольга Ш.

В этом году ей был поставлен диагноз - острый лейкоз. Она прошла два курса химиотерапии в городской больнице. Но третий курс оказался под вопросом: назначенного ей препарата не оказалось ни в больницах, ни в аптеках. "Мы вынуждены искать лекарство, положенное по ОМС, самостоятельно - в соседнем Казахстане препарат есть, но без рецепта местных врачей купить его невозможно. Удалось привезти из Германии, за 90 тысяч рублей, на третий курс хватит, - написала Ольга. - А что делать моим товарищам по несчастью, у которых нет таких денег? Когда возобновятся поставки?" Чтобы посмотреть на проблему шире, мы предложили главным онкологам пояснить, как выстраивается сейчас система лекарственного обеспечения онкобольных, как, с их точки зрения, сделать ее оптимальной.

Выстраивание онкослужбы - это системная работа: от улучшения диагностики до повышения доступности современных лекарств и способов лечения

"Действительно, проблема есть, - сказал Александр Румянцев. - И касается это не только препарата, о котором спросила ваша читательница. Фармацевтика стремительно развивается, и старые, давно применя­емые недорогие химиопре­параты вытесняются ­более современными, но дорогими".

"Это общая проблема - недорогие лекарства уходят с рынка не только у нас, но и в других странах. Если говорить об этом конкретном препарате, в минздраве знают о его дефиците, - сказал Александр Румянцев. - Локализовать его производство в России не удалось. Поэтому минздравом принято решение закупать его по специальной договоренности, то есть этот препарат поступит в страну и будет доступен пациентам уже в этом году. Сейчас заключаются договора с производителем о прямых поставках. Причем в поле зрения минздрава не только это лекарство, но и еще порядка 10 онкопрепаратов, с закупками которых возникли сложности".

В помощь регионам минздрав инициировал развитие телемедицинских консультаций ведущими онкологами. Фото: iStock

По мнению академика Румянцева, обеспечить доступность всех онкопрепаратов поможет централизация закупок. Проведение торгов на уровне регионов, децентрализация, которая существует сейчас, приводит к тому, что препараты покупаются по более высокой стоимости. Существующий порядок проведения конкурсов за полгода приводит к тому, что, с одной стороны, медицинские учреждения должны иметь полугодовой запас лекарств, а с другой - заранее прогнозировать необходимость иметь в наличии определенный перечень, что довольно сложно.

"Но и сейчас медицинские учреждения имеют возможность закупать понадобившееся лекарство под конкретного пациента, если сумма не превышает 500 тысяч рублей, - отметил Андрей Каприн. - В том числе даже если больному нужен препарат, еще не зарегистрированный в России, возможно закупить и ввезти и его по решению специального консилиума. Я не считаю, что централизация закупок решит все проблемы, скорее, нужно совершенствовать действующую систему, более жестко контролировать проведение торгов".

Когда врачи в регионах будут вооружены клиническими рекомендациями, качество лечения повысится

Андрей Каприн также отметил: ключевой момент - подготовка клинических рекомендаций ведущими онкологами. Часть таких протоколов уже написана, в целом работа будет готова к весне. Когда врачи в регионах будут вооружены такими рекомендациями и будут обязаны их выполнять, это, во-первых, обеспечит более высокий и качественный уровень лечения вне зависимости от того, в какой клинике - столичной или региональной - будет находиться пациент. И, во-вторых, легче будет планировать закупки необходимых лекарств.

Другие не менее важные направления онкопрограммы - это выстраивание надежной системы ранней диагностики рака. Более активное внедрение онкоскрининга - не только в рамках диспансеризации, но и путем повышения онконастороженности врачей всех специальностей -уже сегодня привело к тому, что значительно увеличилась доля диагнозов, выставляемых на ранних - первой и второй - стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Предстоит решать в ближайшие годы и такую проблему, как нехватка онкологов. В помощь региональным врачам минздрав инициировал развитие телемедицины - ведущие специалисты федеральных центров в круглосуточном режиме консультируют своих коллег по сложным случаям, в том числе помогают скорректировать назначенную схему лечения.

"Очень важно, чтобы пациент был на месте правильно дообследован. С помощью дистанционного консилиума он, возможно, будет оставлен на лечение дома, в регионе, - пояснил Иван Стилиди. - Но также увеличивается вероятность, что его, если возникнет такая необходимость, быстрее переведут в национальный центр, если на региональном уровне нет соответствующих возможностей".

Главные онкологи были единодушны: система онкологической помощи только начала выстраиваться на качественно ином уровне, результаты обязательно будут.

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