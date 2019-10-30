Новости

Установлено неожиданное предназначение истуканов острова Пасхи 19:50
Бивол стал суперчемпионом мира по версии WBC 19:42
Гиды назвали самые популярные места Москвы у иностранных туристов 19:30
Минск и Вашингтон обсудили вопросы региональной безопасности 19:29
В Ярославле детсадовцы избили сверстницу 19:11
Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно 19:08
Новым мэром Череповца избрали Вадима Германова 18:55
В Кремле заявили об отсутствии подтверждений гибели аль-Багдади 18:51
Сайдик подвел итоги работы Трехсторонней контактной группы 18:50
Грызлов: Для отвода войск на Донбассе потребовались серьезные усилия 18:32
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6% 18:29
Болгария объявила российского дипломата персоной нон-грата 18:20
Медведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов 18:06
В России появился новый супервездеход 18:00
Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом 17:57
Иностранцы смогу подавать миграционные документы в электронном виде 17:55
Премьер поручил повысить доверие бизнеса к правоохранителям 17:55
Зеленского встретили акцией протеста в Мариуполе 17:49
Керчь снова возглавил Сергей Бороздин 17:44
Ученые назвали самый вредный продукт питания 17:40
В Подмосковье подняли минимальный размер зарплаты 17:37
Трамп: Вероятный преемник главы ИГИЛ уничтожен американскими войсками 17:35
В Нижегородском кремле нашли элементы первого в России фуникулера 17:25
Фитнес-трекеры Canyon: конкуренты Mi SmartBand и HONOR Band? 17:23
Британия начала уничтожать монеты, выпущенные к выходу королевства из ЕС 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8002)

Решения Верховного Суда

Опубликован 30 октября 2019 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2019 г. признан не действующим со дня принятия абзац седьмой письма Федеральной налоговой службы от 16 октября 2015 г. N СД-4-3/18072 в той мере, в какой данный абзац в системе действующего правового регулирования допускает проведение налоговыми органами мероприятий налогового контроля посредством осмотра помещений и территорий в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также третьих лиц - участников сделки, когда такие помещения и территории не используются проверяемым налогоплательщиком для извлечения дохода (прибыли) и не связаны с содержанием объектов налогообложения.

Решение суда вступило в законную силу 27 августа 2019 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 8 августа 2019 г. признан не действующим со дня принятия приказ Федеральной таможенной службы от 16 мая 2018 г. N 700дсп "Об утверждении Положения о применении системы управления рисками".

Решение суда вступило в законную силу 14 сентября 2019 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 1 августа 2019 г. признаны не действующими Правила пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых судах (ППБ СРС 01-2009), утвержденные директором Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, с момента их принятия.

Решение суда вступило в законную силу 14 сентября 2019 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 12 августа 2019 г. признан не действующим с 1 января 2019 г. пункт 5 Порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 5 сентября 2012 г. N 174/122н.

Решение суда вступило в законную силу 20 сентября 2019 г.