Решения Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2019 г. признан не действующим со дня принятия абзац седьмой письма Федеральной налоговой службы от 16 октября 2015 г. N СД-4-3/18072 в той мере, в какой данный абзац в системе действующего правового регулирования допускает проведение налоговыми органами мероприятий налогового контроля посредством осмотра помещений и территорий в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также третьих лиц - участников сделки, когда такие помещения и территории не используются проверяемым налогоплательщиком для извлечения дохода (прибыли) и не связаны с содержанием объектов налогообложения.

Решение суда вступило в законную силу 27 августа 2019 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 8 августа 2019 г. признан не действующим со дня принятия приказ Федеральной таможенной службы от 16 мая 2018 г. N 700дсп "Об утверждении Положения о применении системы управления рисками".

Решение суда вступило в законную силу 14 сентября 2019 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 1 августа 2019 г. признаны не действующими Правила пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых судах (ППБ СРС 01-2009), утвержденные директором Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, с момента их принятия.

Решение суда вступило в законную силу 14 сентября 2019 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 12 августа 2019 г. признан не действующим с 1 января 2019 г. пункт 5 Порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 5 сентября 2012 г. N 174/122н.

Решение суда вступило в законную силу 20 сентября 2019 г.