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30.10.2019 13:04
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Выдающие мировые ученые участвуют в Шанхайском научном форуме

В Шанхае открылся II Всемирный форум ведущих ученых, его главной темой в этом году стала "Наука и техника: ради единой судьбы человечества". Участники форума обсудят вопросы о тесной связи между научным развитием и судьбой человечества, вершинах науки и пределах будущего, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Всемирный форум ведущих ученых продлится четыре дня. В нем принимают участие 44 лауреата Нобелевской премии, более 100 выдающихся молодых ученых и академиков со всего мира. В списке обсуждаемых на форуме тем - искусственный интеллект, науки о жизни, новые источники энергии и новые материалы, черные дыры и аэрокосмические технологии, экономика, финансы и другие.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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