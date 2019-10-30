Выдающие мировые ученые участвуют в Шанхайском научном форуме

В Шанхае открылся II Всемирный форум ведущих ученых, его главной темой в этом году стала "Наука и техника: ради единой судьбы человечества". Участники форума обсудят вопросы о тесной связи между научным развитием и судьбой человечества, вершинах науки и пределах будущего, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Всемирный форум ведущих ученых продлится четыре дня. В нем принимают участие 44 лауреата Нобелевской премии, более 100 выдающихся молодых ученых и академиков со всего мира. В списке обсуждаемых на форуме тем - искусственный интеллект, науки о жизни, новые источники энергии и новые материалы, черные дыры и аэрокосмические технологии, экономика, финансы и другие.