Выдающие мировые ученые участвуют в Шанхайском научном форуме

Всемирный форум ведущих ученых продлится четыре дня. В нем принимают участие 44 лауреата Нобелевской премии, более 100 выдающихся молодых ученых и академиков со всего мира. В списке обсуждаемых на форуме тем - искусственный интеллект, науки о жизни, новые источники энергии и новые материалы, черные дыры и аэрокосмические технологии, экономика, финансы и другие.