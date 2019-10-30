Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт

Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.

Ее выявили эксперты по кибербезопасности компании Group-IB. Как сообщается на сайте организации, им удалось найти базу данных, в которой указаны сведения о 1,3 млн картах и их владельцах.

Архив был опубликован в интернете 28 октября. Хакеры просят за него 130 млн долларов.

Отмечается, что подавляющая часть данных относится к клиентам индийских банков, около 1% - колумбийского. При этом примерно 18% сведений относятся к одной финансовой организации.