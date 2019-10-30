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30.10.2019 13:33
Рубрика: Власть

За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет

Текст: Татьяна Замахина
За пропаганду и рекламу наркотиков с использованием СМИ и интернета предлагается лишать свободы на срок до семи лет. Законопроект об этом внесен в Госдуму.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С инициативой выступили депутаты от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым. Они предлагают ввести новую статью в Уголовный кодекс, касающуюся пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств. Если такие действия совершаются без использования СМИ и интернета, то лишать свободы предлагается на срок до пяти лет. А если они используются, то наказание должно быть более строгим - до семи лет тюрьмы.

Путин поручил ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Под пропагандой или рекламой понимается распространение информации, направленной на формирование у лица нейтрального, терпимого либо положительного отношения к наркотическим средствам, растениям и т.п.

Пока что ответственность за такие нарушения предусматривается только Кодексом об административных правонарушениях.

Те, кто распространяет такой миф о безвредности каких-либо наркотиков, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья, заявил Сергей Миронов, комментируя внесение проекта.

Ранее президент поручил правительству подготовить законопроект об установлении уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков и их пропаганду в интернете.

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- Мы фактически уже сделали за правительство эту работу, - заявил Миронов.

В пояснительной записке авторы отмечают, что неприятие "тяжелых" наркотиков в интернет-среде сменилось более лояльным отношением к другим, так называемым "новым", веществам. Распространение стали получать так называемые "мягкие" модели потребления, которые, тем не менее, имеют серьезные социальные последствия.

В сопроводительных материалах также отмечается, что преступлением не предлагается считать распространение сведений о разрешенных к применению в медицинских целях наркотических средствах в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Уголовное законодательство Борьба с наркотиками
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