Продолжается пресс-тур белорусских и российских журналистов в Татарстан

Участники пресс-тура "Перспективы экономического и культурного сотрудничества Беларуси и Татарстана", организованного при участии Постоянного Комитета Союзного государства, совершили во вторник мягкую посадку в аэропорту Казани.

И сразу - к делу! Поражает масштабами и возможностями индустриальный парк: технополис "Химград" расположился на площади в 131 гектар, где 500 тысяч квадратных метров занимают здания и сооружения, которые предоставляются резидентам.

Гендиректор управляющей компании "Идея Капитал" Алексей Грушин выступил в качестве экскурсовода:

- Наши резиденты - это компании малого и среднего бизнеса, занятые в области малотоннажной химии, переработки полимеров, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий... Около 300 резидентов занимаются производственной деятельностью, они создали более 8400 рабочих мест.

Алексей Грушин признался, что с удовольствием бы посетил индустриальный парк "Великий камень" под Минском.

Яркой точкой маршрута стала и инновационная компания EIDOSmedicine, которая специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных медицинских симуляторов и их сервисном обслуживании. Сегодня там работают около 200 сотрудников, половина из них - программисты. Им помогают специалисты по технике, металлообработке, электронике, контролю качества... О ноу-хау рассказал руководитель отдела маркетинга Ильнур Низамиев:

- Уровень локализации производства составляет 95 процентов, это позволяет нам полностью контролировать весь рабочий процесс. Мы создаем уникальные технические решения и продукты, не экономим на качестве.

Рассматриваем продукцию. Так, роботам-пациентам можно делать операции - например, лапароскопию. Померить давление, сделать укол, провести массаж сердца и многое другое. Все по-настоящему: показатели отображаются на мониторах, в ход идут самые настоящие медицинские инструменты, реанимационное оборудование. Незаменимый тренажер для будущих медиков! Ильнур Низамиев добавляет:

- Нашу продукцию высоко оценили не только россияне и иностранные врачи, но и белорусские студенты. Завершается апробация роботов-пациентов в вузах...

В культурной части дня - посещение кремля, Болгарского музея-заповедника, села Печищи - единственного в России мемориального музея-квартиры народного поэта Беларуси Янки Купалы.