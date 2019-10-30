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30.10.2019 20:06
Рубрика: В мире

Подключили спутники

Зону пожаров в Калифорнии стали отображать на картах "Гугл"
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
В Калифорнии продолжают бушевать масштабные лесные пожары, уже признанные самыми крупными в истории штата. Власти ввели режим ЧС, а местные метеорологи впервые объявили максимальный уровень угрозы в связи с засухой и сильными ветрами с порывами до 128 км в час, из-за которых пожар очень быстро распространяется и охватывает все новые районы.

Свою лепту в борьбу со стихией решил внести картографический сервис "Гугл", который начал отмечать на своих картах примерные границы зоны пожаров в Калифорнии. Чтобы оперативно отслеживать распространение огня, используются возможности сразу двух геостационарных спутников, снимающих поверхность Земли как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. Данные обновляются практически в режиме реального времени - каждые 5-20 минут. Как заявили в компании, тем, кто оказался в зоне ЧС или поблизости, порой сложно оценить обстановку или разобраться в данных спасательных служб. Карта же позволяет сразу понять, угрожает им огонь или нет.

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Российских туристов предупредили о лесных пожарах в Калифорнии

Это не первая попытка компании помочь властям в борьбе с ЧС. В прошлом году сервис запустил программу для расчета наводнений в Индии.

По последним данным, пожары в Калифорнии уже охватили территорию свыше 30 тысяч гектаров, огнем уничтожено более 180 зданий, около половины из них - жилые дома. Ущерб от огня оценивается в 23,3 миллиона евро. Власти эвакуировали около 200 тысяч человек, при этом еще свыше 2 миллионов остались без электричества. Коммунальная компания отключила подачу электроэнергии в северной части штата, чтобы не допустить возгорания оборудования в домах, а также растительности вдоль линий электропередачи. Власти просят жителей с осторожностью использовать генераторы.

Данные о зонах пожаров на картах обновляются каждые 5-20 минут, что позволит быстро сориентироваться тем, кто оказался в районе бедствия

По словам представителя Национальной метеорологической службы Райана Уолбруна, главное пережить ближайшие несколько дней, хотя дождей, которые могли бы помочь в тушении пожаров, не ожидается, ветра на некоторое время утихнут, что даст пожарным время и возможность справиться с огнем или хотя бы взять его под контроль.

В мире США Лесные пожары в США
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