Звездный десант: в Беларуси выступят популярные российские артисты

Сольные концерты российских вокальных звезд Валерия Меладзе и группы "Любэ", бессменным лидером и солистом которой является Николай Расторгуев, вошли в программу международного музыкального фестиваля "Золотой шлягер-2019", который соберет любителей эстрадного вокала на востоке белорусской республики - в Могилеве - с 31 октября по 5 ноября.

Правда, открытое лицо и проницательная улыбка, которая на многие годы стала визитной карточкой легенды российской эстрады Валерия Меладзе, спустя всего два года снова украшает афишу и Минск-арены. После триумфального выступления осенью 2017 года заслуженный артист РФ и народный артист Чеченской республики Меладзе вновь посетит белорусскую столицу 6 ноября, уточняют местные издания, добавляя, что музыкальные критики любят 54-летнего Валерия Меладзе не меньше, чем публика. И с этим тезисом не поспоришь: ведь только премий "Песня года" в его коллекции около тридцати.

Знатоки современной эстрады Союзного государства уже давно убедились в том, что именно сочетание пылкого грузинского темперамента с изысканной интеллигентностью, вокал редкого диапазона привели артиста на музыкальный Олимп всерьез и надолго.

Организаторы фестиваля в Могилеве, который стартует на этой неделе, подготовили большой сборный концерт в день открытия музыкального праздника, сообщает БЕЛТА. Зрителей ожидают встречи с белорусскими артистами Анатолием Ярмоленко, Инной Афанасьевой, группой "Ляльки Корпорейшн" и российскими исполнителями Екатериной Шавриной, Татьяной Булановой, Игорем Сарухановым, Сосо Павлиашвили и группой "ПМ".

В Могилев десантируются и музыкантов из Бразилии, США и Германии. В программу "Джаз без границ", в частности, включены выступления Premier Orchеstra (Беларусь), Joander Santos (Бразилия), Sy Smith (США). А завершит фестивальный марафон Ришар Гальяно из Франции в сопровождении оркестра народных инструментов им. народного артиста РБ Леонида Иванова.