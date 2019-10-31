Новости

В Москву вернется октябрьское тепло 13:21
В Петербурге умер экс-участник группы Billy's Band Антон Матезиус 13:17
Пьяный волгоградец убил жену и тещу 13:15
Стало известно о радиационном фоне в Приморье после запуска ракет в КНДР 13:13
Назван владелец скандального стакана из "Игры престолов" 13:09
Переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие 13:07
"Роскосмос" изготовит еще два "Союза" из-за проблем с кораблями США 13:02
Зачем японские компании требуют от соискателей бросить курить 13:01
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети 13:00
Видео: Китайские конкуренты Toyota Highlander едут в Россию 13:00
Минобразования Коми подключилось к проверке смерти ребенка в детсаду 12:58
Лукашенко сменил руководство СК в областях и Минске 12:54
В янтаре обнаружена птица с зубами возрастом 100 миллионов лет 12:50
Жительница Волгограда бросила новорожденного ребенка на улице 12:47
Врачи рассказали, можно ли обрабатывать раны водкой 12:45
В Перми при строительстве зоопарка похищено 1,8 миллиарда рублей 12:41
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов 12:39
В Тюмени разработали уникальный "зрачок" для жидких линз 12:23
В Перми полиция сняла с поезда сбежавшую из Тюмени девочку 12:12
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра 12:09
Балтийский флот получил новейшие комплексы "Тор-М2" 12:08
Новый Hyundai Сreta получил огромный тачскрин и подешевел 12:01
В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым 12:00
Терн, папоротник, ежемалина: Что заготавливают на зиму жители городов РФ 11:53
Дело обвиненного в домогательствах Кевина Спейси закрыто 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 12:34
Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

13 ноября - круглый стол "Как правильно платить налоги на имущество физлиц в 2019 году"

13 ноября (среда) с 10.00 до 11.30 в медиацентре "Российской газеты" состоится экспертный круглый стол на тему: "Как правильно платить налоги на имущество физлиц в 2019 году: процедуры, особенности и сложные случаи".
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

На круглом столе будут рассматриваться следующие вопросы:

- новое в подходе налоговых органов к налогообложению имущества физлиц в 2019 году;

- типичные и нетипичные ошибки граждан при уплате налога на имущество;

- виды налоговых льгот для физлиц и как их получить;

- особенности налогообложения и уплаты налогов на недвижимость, землю и транспорт в 2019 году;

- оспаривание кадастровой стоимости недвижимости. Штрафы за неуплату налога на недвижимость и их последствия;

- чему учит судебная практика: хит-парад налоговых споров граждан и ФНС;

- законные и незаконные способы оптимизации налоговой нагрузки для граждан.

Заседание круглого стола приурочено ко 2 декабря 2019 г. - последнему сроку для уплаты налога на имущество физических лиц.

Процесс начисления и уплаты этого налога вызывает много вопросов (и не только в текущем году), связанных как с процедурами, так и с разрешением частных сложных случаев, возникающих у граждан. Многие из этих тем требуют глубокого знания законодательства, а также всестороннего анализа практики налоговых и судебных органов. На круглом столе, организуемом "Российской газетой", эксперты постараются разобрать спорные моменты, разъяснить новации этого года и дать практические рекомендации о том, как исполнить свои налоговые обязательства быстро и без ошибок, последствия которых могут быть по-настоящему серьезными.

Модератор: Александр Московкин, руководитель блока "Право" на сайте "Российской газеты"

Эксперты:

- Алексей Лащенов, начальник Управления налогообложения имущества, ФНС;

- Анастасия Иванчихина, ведущий специалист, Althaus Private Tax;

- Надежда Орлова, партнер, ФБК Право;

- Валерий Новиков, управляющий партнер, "Юристат";

- Алексей Коневский, партнер, Пепеляев Групп.

Экономика Финансы Налоги Медиацентр "РГ": Анонсы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым
МО РФ опровергло подлинность видео с издевательствами над Шамсутдиновым
Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети