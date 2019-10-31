13 ноября (среда) с 10.00 до 11.30 в медиацентре "Российской газеты" состоится экспертный круглый стол на тему: "Как правильно платить налоги на имущество физлиц в 2019 году: процедуры, особенности и сложные случаи".

На круглом столе будут рассматриваться следующие вопросы:

- новое в подходе налоговых органов к налогообложению имущества физлиц в 2019 году;

- типичные и нетипичные ошибки граждан при уплате налога на имущество;

- виды налоговых льгот для физлиц и как их получить;

- особенности налогообложения и уплаты налогов на недвижимость, землю и транспорт в 2019 году;

- оспаривание кадастровой стоимости недвижимости. Штрафы за неуплату налога на недвижимость и их последствия;

- чему учит судебная практика: хит-парад налоговых споров граждан и ФНС;

- законные и незаконные способы оптимизации налоговой нагрузки для граждан.

Заседание круглого стола приурочено ко 2 декабря 2019 г. - последнему сроку для уплаты налога на имущество физических лиц.

Процесс начисления и уплаты этого налога вызывает много вопросов (и не только в текущем году), связанных как с процедурами, так и с разрешением частных сложных случаев, возникающих у граждан. Многие из этих тем требуют глубокого знания законодательства, а также всестороннего анализа практики налоговых и судебных органов. На круглом столе, организуемом "Российской газетой", эксперты постараются разобрать спорные моменты, разъяснить новации этого года и дать практические рекомендации о том, как исполнить свои налоговые обязательства быстро и без ошибок, последствия которых могут быть по-настоящему серьезными.

Модератор: Александр Московкин, руководитель блока "Право" на сайте "Российской газеты"

Эксперты:

- Алексей Лащенов, начальник Управления налогообложения имущества, ФНС;

- Анастасия Иванчихина, ведущий специалист, Althaus Private Tax;

- Надежда Орлова, партнер, ФБК Право;

- Валерий Новиков, управляющий партнер, "Юристат";

- Алексей Коневский, партнер, Пепеляев Групп.