На круглом столе будут рассматриваться следующие вопросы:
- новое в подходе налоговых органов к налогообложению имущества физлиц в 2019 году;
- типичные и нетипичные ошибки граждан при уплате налога на имущество;
- виды налоговых льгот для физлиц и как их получить;
- особенности налогообложения и уплаты налогов на недвижимость, землю и транспорт в 2019 году;
- оспаривание кадастровой стоимости недвижимости. Штрафы за неуплату налога на недвижимость и их последствия;
- чему учит судебная практика: хит-парад налоговых споров граждан и ФНС;
- законные и незаконные способы оптимизации налоговой нагрузки для граждан.
Заседание круглого стола приурочено ко 2 декабря 2019 г. - последнему сроку для уплаты налога на имущество физических лиц.
Процесс начисления и уплаты этого налога вызывает много вопросов (и не только в текущем году), связанных как с процедурами, так и с разрешением частных сложных случаев, возникающих у граждан. Многие из этих тем требуют глубокого знания законодательства, а также всестороннего анализа практики налоговых и судебных органов. На круглом столе, организуемом "Российской газетой", эксперты постараются разобрать спорные моменты, разъяснить новации этого года и дать практические рекомендации о том, как исполнить свои налоговые обязательства быстро и без ошибок, последствия которых могут быть по-настоящему серьезными.
Модератор: Александр Московкин, руководитель блока "Право" на сайте "Российской газеты"
Эксперты:
- Алексей Лащенов, начальник Управления налогообложения имущества, ФНС;
- Анастасия Иванчихина, ведущий специалист, Althaus Private Tax;
- Надежда Орлова, партнер, ФБК Право;
- Валерий Новиков, управляющий партнер, "Юристат";
- Алексей Коневский, партнер, Пепеляев Групп.