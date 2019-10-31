26-я "Золотая маска" объявила номинантов

Названы номинанты 26-й "Золотой маски". Статистика следующая: в конкурсе 79 спектаклей 62-х театров из 21 города. Всего 244 частных номинации. Численное преимущество за региональными театрами, 42% в списках претендентов на национальную театральную премию. Эксперты драматического театра и театра кукол просмотрели в театрах и на видео 722 спектакля из 215 городов. Эксперты музыкального театра оценили 386 спектаклей из 75 городов.

"Рекордсменом по количеству номинаций - девятнадцать - стал "Урал Опера Балет", наш Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, четыре его спектакля номинировано, - сообщила на пресс-конференции генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина. - Следом идет Большой театр - семнадцать номинаций и пять спектаклей: две оперы и три балета. Затем Пермский театр оперы и балета имени Чайковского, получивший тоже 15 номинаций, - он привозит три спектакля".

Среди драматических театров лидерами по числу номинаций стали те театры, которые вышли за рамки своих жанров. Театр наций номинирован за драматический спектакль "Иранская конференция" и мюзикл "Стиляги", Большой драматический театр им. Товстоногова - за драматический спектакль "Аустерлиц" и оперу "52". Пермский "Театр-Театр" номинирован за драму малой формы "Пермские боги" и за мюзикл "Винил".

"У нас впервые в конкурсной программе появились спектакли из Тольятти, Йошкар-Олы, Южно-Сахалинска ("Чехов центр", который был у нас обычно во внеконкурсной программе). Есть и театры-дебютанты - впервые у нас Архангельский молодежный театр, Национальный театр Карелии и другие, - заявила Ревякина. - Почти треть участников, из 79 спектаклей 25, это все независимые театральные коллективы, в основном представленные в номинациях эксперимента и современного танца. Это отражает то, как развивается независимый театр".

В конкурсе "Эксперимент" десять спектаклей театров Москвы, Петрозаводска, Хабаровска и Санкт-Петербурга. В их числе проект "1000 шагов с Кириллом Серебренниковым" Мобильного художественного театра, "Время, которое" Рор-up театра СТД и Центральной научной библиотеки, "ГЭС-2 Опера" фонда V-A-C, "Калевала. Эпизоды" Национального театра Карелии. Есть спектакль, рассчитанный на одного зрителя, - Devil Comedy Бинарного Биотеатра.

В номинации "Драма. Работа режиссера" 24 фамилии. В их числе Дмитрий Крымов со спектаклем "Сережа" МХТ им. Чехова, Виктор Рыжаков с "Иранской конференцией" Театра наций, Николай Рощин с "Сирано де Бержераком" Александринского театра, Олег Рыбкин со спектаклем "Мы, герои" Красноярского драматического театра имени Пушкина. А также Константин Богомолов с "Преступлением и наказанием" петербургского театра "Приют комедианта" и Кирилл Серебренников с Евгением Кулагиным за совместный спектакль "Барокко" в "Гоголь-центре".

"В этом году группа экспертов была особенно молодая - четыре дебютанта-эксперта, два человека, кто во второй раз соглашается на эту работу. Патриархов, как я, не было, - рассказала председатель экспертного совета драматического театра и театра кукол Дина Годер. - Мы часто не совпадали во взглядах, но мы не ссорились, а пытались друг друга убедить, по сто раз возвращаясь к голосованию, чтобы каждый мог считать, что со своей стороны сделал все максимально возможное. У нас было 24 рабочих часа в сутках. Один наш эксперт за этот год отсмотрел 700 с лишним спектаклей "живьем" и на видео…". "И это театральные критики, которые после всего этого могут еще улыбаться и оставаться нормальными людьми", - отметил президент премии Игорь Костолевский.

С результатом труда экспертов можно будет ознакомиться на фестивале "Золотая маска", а с итоговым выбором жюри - на церемонии вручения премии 15 апреля 2020 года в концертном зале "Зарядье". Премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" по традиции будут вручать в День театра 27 марта в Большом театре, а имена первых почетных лауреатов объявят в декабре.