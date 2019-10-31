AliExpress увеличил число пунктов выдачи посылок в России

AliExpress и Cainiao ("Цайняо", логистическая компания - принадлежит Alibaba Group) запускают новый сервис по получению заказов из¬-за границы. Об этом сообщает российское представительство крупнейшего китайского интернет-магазина

Теперь при оформлении покупки точкой получения можно выбрать пункты выдачи в магазинах X5 Retail Group (ей принадлежат, в частности, магазины "Пятерочка" ). Также можно забрать заказ в пунктах самовывоза DPD и PickPoint через постаматы или на специальных кассах.

Для тог-о, чтобы получить покупку в постамате, при оформлении заказа необходимо отметить ближайшую точку выдачи. Заказы на кассе хранятся в специальных онлайн-сейфах у кассиров - для того, чтобы забрать покупку, необходимо предъявить паспорт и назв¬ать номер заказа.

Для запуска новых сервисов логистический оператор Cainiao уже открыл склад, специализирующийся на доставке наиболее популярного ассортимента товаров Ali¬Express. Это помогло вдвое ускорить обработку и доставку заказов в ряд труднодоступных и отдаленных регионов. Теперь среднее время доставки посылок туда составляет около 20 дней.

Покупателям с сентября уже доступна возможность вернуть то¬вар без объяснения причин и объединять несколько заказов в одну посылку.