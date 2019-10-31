Астронавт НАСА проведет на борту МКС целый год

В мае 2021 года на МКС отправится американский астронавт, который пробудет на станции целый год. На орбиту его доставит один из произведенных в США кораблей - либо Starliner, либо Crew Dragon. Об этом РИА Новости рассказал источник в космической отрасли.

В пресс-службе НАСА отметили, что все назначения экипажей производятся через специальную комиссию, в которой участвуют представители стран-партнеров по проекту МКС. И пока рано говорить о том, кто полетит на Международную космическую станцию в 2021 году.

Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано. Скворцов, Пармитано и Кук вернутся на Землю в феврале 2020 года.