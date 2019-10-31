Беларусь и Татарстан подпишут ряд соглашений о сотрудничестве

Делегация из Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым в декабре планирует посетить Беларусь и подписать ряд соглашений в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях. Об этом на встрече с белорусскими и российскими журналистами сообщил заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

"На декабрь этого года готовится визит президента с обсуждением всех важнейших вопросов нашего сотрудничества, - сказал Альберт Каримов. - На сегодняшний день мы занимаемся его подготовкой, в том числе насыщенной деловой программой. Традиционно мы приезжаем с представителями наших крупнейших предприятий, а также малого и среднего бизнеса".

По словам вице-премьера, во время визита планируется подписать несколько соглашений с белорусской стороной. Кроме того, президент Татарстана по традиции намерен встретиться с активом татарских общин в Беларуси. В настоящее время татарская диаспора в Беларуси насчитывает около 10 тысяч человек.

Как отметил Альберт Каримов, сегодня Беларусь является для Татарстана важнейшим партнером, сотрудничество идет давно и на системной основе. Еще в 2004 году между правительствами Беларуси и Татарстана было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Каждые четыре года стороны дополняют это базовое соглашение планом мероприятий по его реализации. Ежегодно поочередно на территории каждой из сторон проводиться заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству между Беларусью и Татарстаном. В октябре этого года было проведено седьмое совместное заседание.

"Внешнеторговый оборот между Татарстаном и Беларусью за 2018 год составил более 1,19 млрд долларов США увеличившись на 14% по сравнению с 2017 годом, - подчеркнул Альберт Каримов. - Основой экспорта Республики Татарстан в Беларусь является топливо, нефть и продукты их перегонки. Из Беларуси импортируются в основном средства наземного транспорта, автомобили, пищевая продукция, текстиль".

Наиболее развитыми сферами двустороннего сотрудничества вице-премьер назвал нефтехимию и машиностроение. Перспективными с его точки зрения для двусторонних проектов являются двигателестроение, в том числе развитие газомоторной техники.

Как рассказал Альберт Каримов, чуть более года назад, в начале сентября 2018 года белорусская компания "Гомсельмаш" передала Менделеевскому району Татарстана для испытаний газовый комбайн марки "Полесье". Данный комбайн был в тестовом режиме задействован на уборке урожая. В ходе работ было выявлено, что при эксплуатации газового комбайна экономия по сравнению с дизельным аналогом составляет около 200 тысяч рублей в месяц. В настоящее время совместно с белорусскими предприятиями прорабатывается вопрос создания на территории Татарстана механизированной колонны из 10 газовых комбайнов и передвижным авто газозаправочным комплексом (ПАГЗ).

Так же, по мнению вице-премьера, большой потенциал сотрудничества есть в IT-сфере, легкой промышленности и сельском хозяйстве.

C 29 октября по 1 ноября 2019 года российские и белорусские журналисты посещают Республику Татарстан в рамках пресс-тура "Перспективы экономического и культурного сотрудничества Республики Беларусь и Республики Татарстан". Организаторами мероприятия выступили Постоянный Комитет Союзного государства, МИА "Россия сегодня" и ГУ "Национальный пресс-центр Республики Беларусь".