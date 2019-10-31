Большинство россиян считает важным День народного единства

Почти 70% россиян считают, что важно отмечать День народного единства 4 ноября. Об этом свидетельствует данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В частности, для 24% отмечать этот праздник "очень важно", а для 44% - "скорее важно". Социологи особо отметили, что преимущественно данной позиции придерживается молодежь от 18 до 24 лет (83%). Еще одна выявленная ВЦИОМ тенденция - о важности Дня народного единства особенно активно заявляют жители сел (70%) и небольших городов с населением до 500 тысяч человек (71%).

Какие мотивы у граждан, высказавшихся в пользу праздника? Самый популярный аргумент - утверждение о том, что он способствует сплочению граждан (50% опрошенных). Еще 10% считают, что он воспитывает патриотизм, а по мнению 8% - создает праздничное настроение.

Респонденты, для которых праздник единства не имеет значения, в меньшинстве: 14% выбрали этот вариант ответа, а 13% ответили, что "скорее не важно".

О неважности подобных дат сообщили в первую очередь те россияне, которые "застали" праздник 7 ноября и (или) распад СССР. Это респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (30%) и от 45 до 59 лет (31%). У придерживающихся такой позиции граждан свои аргументы. Наиболее популярным объяснением неважности 4 ноября является утверждение о том, что в стране нет народного единства (24%). При этом 15% вовсе не понимают суть праздника, а 13% считают его надуманным.

В целом же за последние семь лет доля россиян, говорящих о наличии единства в государстве, увеличилась на 14 %. Если в 2012 году положительно на соответствующий вопрос социологов ответили 23%, то в ходе нынешнего опроса - 37%. Среди представителей различных возрастных групп наиболее активно единение в стране ощущает молодежь 18-24 лет (46%). Кроме того, сплочение видит немало россиян от 60 лет и старше (40%).

Свое мнение о том, что в стране есть чувство народного единства, респонденты обосновывали рядом причин. Среди них лидирует патриотическая позиция о том, что в трудные минуты Россия объединяется (12%). В то же время 11% опрошенных считают, что единение нашего народа связано с готовностью людей помогать друг другу, с российской культурой.

В опросе, проведенном 28 октября, приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.