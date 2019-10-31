ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге

Баскетболисты ЦСКА потерпели первое в сезоне поражение в Евролиге. На своей площадке действующие победители турнира уступили "Олимпиакосу" - 79:84.

Перед началом матча армейцы вышли на площадку в специальных футболках, изготовленных в поддержку травмированного Клайберна, выбывшего из строя на продолжительный срок. Однако такая моральная поддержка партнера команде не помогла.

В самом дебюте матча баскетболисты ЦСКА начали совершать потери. В первой четверти это, впрочем, особых проблем не приносило. Стартовую 10-минутку армейцы выиграли 29:18. А вот к большому перерыву грекам удалось не только догнать ЦСКА, но и завершить первую половину встречи с преимуществом в четыре очка.

Всю вторую половину матча ЦСКА был в положении догоняющего. И в какой-то момент отставание от "Олимпиакоса" составило всего одно очко, но совершить подвиг не удалось. В решающие моменты матча удача и везение покинули игроков ЦСКА, которые уступили впервые в нынешнем розыгрыше турнира.

"Поздравления "Олимпиакосу". Мы сегодня играли плохо, не на своем уровне. Отношение к делу было плохим. Мы проиграли практически все ситуации 50 на 50, проиграли борьбу в большинстве эпизодов", - был категоричен после матча наставник ЦСКА Димитрис Итудис.

Другой российский клуб свой матч выиграл. Петербургский "Зенит" на выезде в овертайме победил литовский "Жальгирис" со счетом 82:70.