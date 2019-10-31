Депутаты Рады выступили против расследования трагедии в Одессе

В Верховной раде происходят события, символическое значение которых сложно переоценить: партия "Слуга народа" провалила голосование о создании временной депутатской комиссии по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Это произошло вопреки всем обещаниям, данным президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе предвыборной кампании.

Инициатива фракции "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (ОПЗЖ) получила одобрение в регламентном комитете, а парламентские силы делегировали своих представителей в будущую комиссию. К ее созданию все было готово, но, когда дело дошло до голосования, фракция "Слуги народа" его провалила: всего 32 депутата из 254 проголосовали за, 36 - против, остальные воздержались. Ни одного голоса не получила идея расследования массового убийства от партий "Европейская стратегия", "Голос" и "Батькивщина". После провала голосования они даже аплодировали "слугам народа", вставшим на их сторону, и уберегших от возмездия некоторых коллег, например экс-спикера Андрея Парубия, чье участие в организации сожжения дома профсоюзов не поддается сомнению. К слову, список голосовавших пробыл на сайте Верховной рады всего несколько часов, и уже к вечеру исчез из свободного доступа.

Почему так получилось, пытаются выяснить и в самой партии "Слуга народа", где немало одесситов. По самой распространенной версии, не высказываемой, впрочем, официально, в последний момент фракция получила указание не голосовать. Якобы для того, чтобы не дать возможность ОПЗЖ "пропиариться на теме". Дело в том, что главой комиссии должен был стать бывший глава Одесского облисполкома Николай Скорик, которого считают одним из потенциальных участников предстоящей мэрской гонки в Одессе. В свою очередь, у президента есть свой кандидат - некий Алексей Леонов, владелец сети гриль-баров, и будто бы ему в "команде Зе" предлагали создать комиссию и возглавить ее. То есть коллективный Зеленский в очередной раз прогнулся под националистов, поставив мелкотравчатые политические интересы выше собственных обещаний, памяти о погибших и чувства справедливости. Впрочем, все может быть еще хуже, если вспомнить, что среди убийц были фанаты днепропетровского футбольного клуба "Днепр", на тот момент патронировавшиеся Игорем Коломойским. Делать своего наставника и партнера фигурантом уголовного дела о массовом убийстве вряд ли входит в планы Зеленского.

Впрочем, предательство одесситов президентской фракцией прошло на Украине почти незамеченным - к тому моменту у местных СМИ появились куда более весомая новость о партии "Слуга народа". Видного украинского дипломата, создателя "Майдана иностранных дел", главу международного комитета и советника президента по внешней политике Богдана Яременко парламентские папарацци застали за неподобающим занятием: он на смартфоне вел торги с социально безответственной девушкой касательно короткого интимного свидания. Сначала Яременко пытался убедить всех, что это была провокация против журналистов, интересующихся только телефонами депутатов, а не судьбоносными речами с трибуны. Но вскоре, поняв всю глупость своего заявления и став попутно жертвой розыгрыша пранкеров, все-таки признал факт супружеской неверности и извинился перед женой и президентом. Незадолго до этого Яременко проголосовал против создания комиссии. И эта деталь как нельзя лучше иллюстрирует атмосферу в Раде, моральный облик "слуг народа" и интеллектуальный уровень советников Зеленского по международным делам.