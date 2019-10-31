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31.10.2019 14:20
Рубрика: Общество

Двадцать тысяч российских школ проведут "Урок цифры"

Текст: Ксения Колесникова
Что может знать о человеке "умный" светофор и "умная" лампочка? Зачем биоинформатикам нужен искусственный интеллект? Как подготовить высококлассных "айтишников"? Вице-премьер Максим Акимов, министр просвещения Ольга Васильева, глава Сбербанка Герман Греф и руководители ведущих российских IT-компаний дали старт всероссийской акции "Урок цифры".
Фото: пресс-служба АНО "Цифровая экономика" урок цифры Фото: пресс-служба АНО "Цифровая экономика" урок цифры
Фото: пресс-служба АНО "Цифровая экономика" урок цифры

Планируется, что с ноября по апрель в ней примут участие около 20 тысяч школ и более восьми миллионов ребят: необычные уроки информатики пройдут и в "началке" и в старших классах. В фокусе - искусственный интеллект, облачные технологии, большие данные, персональные помощники и кибербезопасность.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- За два последних года мы произвели больше данных, чем за всю историю человечества. Мы научились передавать эти данные друг другу с немыслимой скоростью, научили машину их извлекать, - рассказал Максим Акимов. - У детей сегодня меняется способ потребления знаний, способ коммуникации, мышления. Очевидно, что и школу "цифра" меняет очень сильно.

- Нам нужны специалисты в области информатики. Но мы по разным причинам запустили в школах этот предмет. Нужны специалисты-математики. Будущее страны зависит от того, сколько профессионалов у нас реально будет в этих областях, - заявила министр просвещения Ольга Васильева. - В перспективе было бы неплохо запустить такие же уроки по физике и химии.

Пять тематических уроков специально для школьников разработали ведущие российские IT-компании. К примеру, в начале ноября специалисты Mail.ru Group расскажут ребятам, где используются алгоритмы работы с большими данными. Как их анализ помогает прогнозировать продажи в интернет-магазине, регулировать пробки на дорогах, создавать вещи для "умного дома". Интересная практика - тоже в программе. Ученики пятых-седьмых классов смогут попробовать себя в роли видеоблогеров. Зная информацию о количестве просмотров в разных тематических разделах, они попробуют просчитать, какие ролики нужно показывать подписчикам в первую очередь. А в марте "Яндекс" расскажет школьникам, как "умный" виртуальный помощник может помочь и ребенку и учителю.

Фото: Пресс-служба УрФУ
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"Мы провели исследование о влиянии онлайн-платформ на образовательный процесс и выяснили: повышаются не только результаты, но и мотивация ребенка. Детям интересно учиться с помощью привычных гаджетов, на которых они раньше только играли, - говорит генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина. - Именно поэтому мы хотим показать, что у персонального помощника "под капотом": для начальной школы сделаем квест-детектив про то, зачем нужны и как могут использоваться персональные помощники. Со средней школой попробуем уже написать чат-бота, а старшеклассникам хотим показать, как помощники работают изнутри, какие технологии используются".

Завершит серию необычных уроков информатики кейс от Сбербанка по искусственному интеллекту и машинному обучению. Как рассказал глава Сбербанка Герман Греф, сейчас Сбербанк разрабатывает образовательную платформу, основанную на анализе и сборе данных. Платформа уже тестируется в 15 пилотных российских школах.

- Нас назначили координатором национальной программы по развитию искусственного интеллекта. Сегодня перестраиваются все процессы в стране, в том числе образовательные. Это критически важно, - заявил Герман Греф. - Где уже используется искусственный интеллект? Автоматизированное управление, биоинформатика, биржевой технический анализ, генерация речи и текстов, обнаружение мошенничества и спама, предсказание ухода клиентов, работа с персоналом, медицинская диагностика… Сегодня практически нет ни одной области, которую бы не затронул искусственный интеллект.

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