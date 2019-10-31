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31.10.2019 07:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперты рассказали, где работают самые счастливые люди

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сферы труда, где работают самые счастливые люди, определили на основе опроса эксперты компании по трудоустройству Headhunter.

Фото: iStock
Россияне назвали самые скучные профессии

Так, самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Респонденты оценивали, насколько они счастливы по шкале от 0 до 10. Средняя оценка уровня счастья у работников медицины и фармацевтики оказалась наивысшей - 6,1 балла. На втором месте сфера госслужбы (5,9 балла), на третьем - специалисты в области управления персоналом (5,8 балла). А вот меньше всего испытывают счастья от своей работы представители сферы автобизнеса (4,4 балла), а также рабочие (4,7 балла).

Самые счастливые работники живут в Ханты-Мансийском округе (уровень счастья - 6,3 балла) и Краснодарском крае (6 баллов), а наименее счастливые россияне проживают в Ставропольском (4,5 балла) и Пермском краях (4,8 балла). Выяснилось также, что респонденты в возрасте от 55 лет и старше чувствуют себя счастливее, нежели молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Пермский край УрФО ХМАО ЮФО Краснодарский край СКФО Ставропольский край ПФО Пермский край
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