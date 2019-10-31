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31.10.2019 18:53
Рубрика: В мире

Европейские круизные лайнеры пришли на Кубу вместо кораблей из США

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
В гаванской порту - главной морской гавани Кубы - накануне было необычайно многолюдно. Это, впрочем, и не удивительно, ведь здесь после продолжительного перерыва пришвартовался туристический круизный лайнер. Вот только если в начале этого года заходящие в кубинские порты корабли с тысячами отдыхающих на борту принадлежали американским компаниям, то теперь речь идет о европейцах - в старом гаванском порту пришвартовался немецкий лайнер MS Hamburg.
Фото: AP Photo/Desmond Boylan Фото: AP Photo/Desmond Boylan
Фото: AP Photo/Desmond Boylan

- Конечно, раньше сюда заходили "крусеро" (морские туристические лайнеры - прим. "РГ") куда чаще, - мечтательно произносит Луис, стоя рядом со своим с начищенным до блеска фиолетовым кабриолетом "Бьюик Скайларк" 1953 года выпуска в ожидании, когда немецкие туристы сойдут на берег, и он сможет попытаться убедить кого-то из них согласится на полуторачасовую экскурсию по городу евро за 100.

Луис немного лукавит, ведь "раньше" - это неполные два года, когда после попытки восстановить отношения между Гаваной и Вашингтоном при предыдущем американском президенте Бараке Обаме на Кубу начали заходить огромные туристические лайнеры из США. Кубинский таксист рассказывает, что в конце прошлого года, например, в разгар рождественских праздников, в порту Гаваны одновременно было пришвартовано как минимум два лайнера, а третий, как правило, стоял на рейде, ожидая, когда освободится причал. Впрочем, на уточняющий вопрос Луис говорит, что еще раньше, например, в конце 90-х и начале нулевых вообще не было никаких лайнеров.

Фото: iStock
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Но кубинцы за эти неполные два года оживления морского туризма к такому большому потоку посетителей привыкли. Ведь Карибы ежедневно бороздят сотни круизных кораблей, и многие компании с удовольствием стали включать в свои программы именно Кубу. Дело в том, что подавляющее число небольших карибских островных государств, куда лайнеры заходят регулярно, кроме пляжного отдыха предложить, фактически, ничего не могут. Учитывая, что отдых на кораблях отнюдь не дешев, рассчитан он в большей степени на состоятельных туристов, а это зачастую означает и возраст "выше среднего". Для таких людей просто лежать две недели на идеальных, но практически одинаковых пляжах не всегда интересно. И вот тут-то Куба со своими историческими достопримечательностями оказывается как нельзя кстати.

Но введенные президентом США Дональдом Трампом новые санкции в отношении Кубы внесли свои коррективы в эту логичную и, что самое главное, взаимовыгодную и для туроператоров, и для кубинцев картину. Круизные компании, имеющие американскую регистрацию или капитал в США, отказались от посещения Острова Свободы, опасаясь негативных последствий и штрафов. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Оставленные американцами гавани не побоялись занять европейцы. И заход относительно небольшого MS Hamburg с 600 туристами на борту в Гавану - отнюдь не единичная акция. Кубинский портал Cubadebate, например, пишет о том, что вскоре ожидается куда больший лайнер из Великобритании, на котором на Кубу прибудут 2000 туристов. О планах развивать это карибское направление заявил и исполнительный директор крупной швейцарской круизной компании MSC Cruceros Пьерфранцеско Ваго.

Тем временем первая попытка Луиса уговорить пожилую немецкую пару прокатиться на его кабриолете потерпела неудачу.

- Понимаешь, - объясняет удивительные вещи немного раздосадованный кубинец, - пассажиров круизных лайнеров нельзя считать туристами в чистом виде. Ведь они приезжают к нам с заранее подготовленными программами, а время их пребывания крайне ограничено. Если люди торопятся на заранее оплаченную экскурсию, они вряд ли вместо этого сядут ко мне в машину. Мне остается рассчитывать на тех, кто решил посмотреть Гавану сам, но таких людей не так много.

Кубинец рассказывает, что идеальный вариант для всего столичного туристического сектора - туристы, которые приезжают в Гавану с одной лишь бронью отеля, а еще лучше - частных апартаментов. Луис говорит, что в таком случае с большой вероятностью помимо экскурсии по городу ему удастся уговорить туристов посетить "небольшой красивый ресторан, где готовят отличных лангустов и делают лучшие в округе коктейли", затащить их в сувенирный магазин "хотя с виду и такой же, как соседний, но в котором сувениры сделаны "с душой", а, может быть, и предложить "ночную программу". Разумеется, у Луиса есть его знакомые, которые занимаются всеми этими направлениями и будут крайне благодарны, если ему удастся привести к ним иностранцев. Выручку потом поделят "по справедливости".
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Вот только такая схема с трудом применима к пассажирам круизных лайнеров. Обычно все, на что Луис может рассчитывать - короткая поездка на его "Бьюике" и, максимум, - посещение сувенирного магазина. Но и это для него неплохо, ведь работа в порту для него лишь подработка, а основное его место - возле выхода из одного из самых фешенебельных отелей Гаваны, где ему довольно часто, по его словам, улыбается удача в виде богатых "настоящих" туристов.

Тем временем кубинец уже шел в сторону своего кабриолета в сопровождении семейной пары с двумя детьми. Пока мальчики устраивались на нарядном белом диване кабриолета, Луис подбежал ко мне, радостно сообщил, что договорился провести часовую экскурсию за 50 евро. Он пообещал провести экскурсию и для меня, пообещав "отличную цену" в 40 евро за час (на самом деле на улице вполне можно сторговаться и на куда более скромную сумму).

- Звони, и обязательно договоримся, - бросил на прощание таксист, увидев на моем лице скепсис по поводу предложенной им "выгодной цены". - Только не в тот день, когда в порту стоит круизный лайнер и в городе столько туристов, которые хуже, чем ты, знакомы с нашими ценами!

В мире Северная и Центральная Америка Куба
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