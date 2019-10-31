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31.10.2019 22:36
Рубрика: Экономика

ФАС предложила правительству создать банк качества нефти

Текст: Юлия Кривошапко

Чтобы стимулировать нефтяные компании поставлять более качественную нефть в систему магистрального трубопровода, в России предлагается создать банк качества нефти. С таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Фото: Павел Семянников
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"Банк качества нефти будет представлять собой механизм штрафных и компенсационных выплат компаниям в зависимости от качества поставляемого ими в систему магистрального трубопровода сырья", - пояснил РИА Новости замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

По мнению ФАС, нужно внести ряд точечных изменений в правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти. В частности, установить права нефтекомпаний и "Транснефти" на беспрепятственный доступ к измерительным приборам пунктов по учету количества и оценке качества нефти (ПСП), принадлежащих обеим сторонам.

Кроме того, антимонопольное ведомство предлагает дать возможность "Транснефти" и нефтяным компаниям получать материалы исследований качества нефти и закрепить за ними право отказываться от нее, если это качество неудовлетворительно.

Инициативы согласованы с Минэнерго и уже направлены в правительство. Они были разработаны по поручению вице-премьера Дмитрия Козака.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство ФАС Компании Нефть и газ Транснефть Правительство Минэнерго
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