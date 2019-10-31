ФСБ и ФНС начали проверку клининговых компаний в шести регионах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) начали масштабную проверку клининговых компаний, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.

Документы изымаются сразу в нескольких регионах - в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Красноярском крае и Челябинской области, сообщает "Коммерсант".

ФСБ совместно с ФНС ведут проверки в поисках доказательств связи клининговых компаний со структурами, делающими бизнес на незаконных налоговых вычетах. Фактически, речь может идти о сознательном уклонении от налогов. Происходящее в офисах клининговых компаний - сигнал не только для рынка сервисных услуг, но и не в последнюю очередь для покупателей демпинговых услуг, очевидно информированных о том, что низкий уровень цен поставщиков достигается уклонением от налогов.

В целом, это логическое продолжение двухлетней кампании ФНС по "обелению" бизнеса по обслуживанию офисных помещений, который отказывается от полной легализации и предположительно участвует в незаконных схемах оптимизации налогов, отмечает издание.

Спецоперация ФНС и ФСБ готовили несколько месяцев в полностью закрытом режиме. Перед этим ФНС дала представителям теневого клинингового бизнеса возможность пойти по пути, с 2017 года пройденному большей частью "белого" сектора этого рынка, когда по рекомендации ФНС была создана де-факто частную саморегулируемая организация на базе объединенной Ассоциации клининговых и фасилити-операторов (АКФО).

Это стало достаточно стандартной схемой "обеления" ФНС отдельных секторов рынка услуг. Она предполагает длительный период анализа, отраслевые договоренности под контролем в том числе ФАС, переходный период и лишь затем применение законных мер давления на неплательщиков налогов.