ФСБ и ФНС начали проверку клининговых компаний в шести регионах

Новости

В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка 18:08
МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву 18:01
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре объяснил случившееся 18:00
Знак "Шипы": клеить или не клеить? 18:00
Эксперты: Проект нового бюджета отвечает интересам всех москвичей 17:56
В ДНР подтвердили начало мероприятий по разведению сил в Донбассе 17:49
В НАО после убийства ребенка проверят все детские учреждения 17:48
Комиссара Совета Европы удручает языковая политика в странах Балтии 17:47
Путин анекдотом отреагировал на вопрос о медицинских госзакупках 17:43
В Петербурге волонтеры трое суток спасали чилийскую белку 17:39
Начальника костромской колонии взяли под стражу за взятку 17:35
Названы причины обрушения рынка интернет-пиратства 17:33
Трамп заявил о подписании части торговой сделки с Китаем 17:28
Кремль не подтвердил проведение саммита "нормандской четверки" 15 ноября 17:28
Hyundai начал продажи обновленного Solaris 17:26
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка в детсаду НАО 17:20
Последний регион РФ обзавелся собственным гимном 17:16
В Госдуме оценили призыв НАТО вернуть Крым Украине 17:13
Захарова рассказала, сколько женщин работает в МИД РФ 17:09
Отношениям Супермена и Лоис Лейн посвятят отдельный сериал 17:01
Французских рестораторов не будут штрафовать за обед в своем заведении 16:57
Захарова указала на принцип взаимности в дипломатии 16:56
AliExpress увеличил число пунктов выдачи посылок в России 16:46
Задержанный за убийство ребенка в НАО состоял на учете в наркодиспансере 16:44
Минздрав: Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
31.10.2019 17:51
Рубрика: Экономика

ФСБ и ФНС начали проверку клининговых компаний в шести регионах

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) начали масштабную проверку клининговых компаний, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документы изымаются сразу в нескольких регионах - в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Красноярском крае и Челябинской области, сообщает "Коммерсант".

Памфилова: Надо создать базу для проверки судимости у кандидатов

ФСБ совместно с ФНС ведут проверки в поисках доказательств связи клининговых компаний со структурами, делающими бизнес на незаконных налоговых вычетах. Фактически, речь может идти о сознательном уклонении от налогов. Происходящее в офисах клининговых компаний - сигнал не только для рынка сервисных услуг, но и не в последнюю очередь для покупателей демпинговых услуг, очевидно информированных о том, что низкий уровень цен поставщиков достигается уклонением от налогов.

В целом, это логическое продолжение двухлетней кампании ФНС по "обелению" бизнеса по обслуживанию офисных помещений, который отказывается от полной легализации и предположительно участвует в незаконных схемах оптимизации налогов, отмечает издание.

Премьер поручил повысить доверие бизнеса к правоохранителям

Спецоперация ФНС и ФСБ готовили несколько месяцев в полностью закрытом режиме. Перед этим ФНС дала представителям теневого клинингового бизнеса возможность пойти по пути, с 2017 года пройденному большей частью "белого" сектора этого рынка, когда по рекомендации ФНС была создана де-факто частную саморегулируемая организация на базе объединенной Ассоциации клининговых и фасилити-операторов (АКФО).

Это стало достаточно стандартной схемой "обеления" ФНС отдельных секторов рынка услуг. Она предполагает длительный период анализа, отраслевые договоренности под контролем в том числе ФАС, переходный период и лишь затем применение законных мер давления на неплательщиков налогов.

Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минфин ФНС Правительство ФСБ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву
Кремль не подтвердил проведение саммита "нормандской четверки" 15 ноября
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
В ДНР подтвердили начало мероприятий по разведению сил в Донбассе
Видео "издевательств" в Забайкалье оказалось снято в колонии 7 лет назад