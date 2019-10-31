Весной этого года Горьковский автозавод начал выпуск двух новых модификаций популярного автомобиля "ГАЗель NEXT".

Новые фургон и микроавтобус получили сверхдлинную колесную базу (в заводской классификации - H3L4). Машина оказалась тяжелее привычной "полуторки", ее полная масса составляет 4,6 тонны. Зато повысилась грузоподъемность, увеличились объем кузова и вместимость салона. Раньше в этой нише коммерческого транспорта присутствовали только иностранные компании, российский автопроизводитель впервые вышел в этот достаточно заметный сегмент рынка.

Увеличение свободного пространства при сохранении компактности и маневренности городского фургона открыло широкие возможности для применения новой модели вне традиционных сфер грузовых и пассажирских перевозок. Одними из первых автомобилем заинтересовались медики. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова говорила в интервью "РГ": "Одна из главных целей - сделать медицинскую помощь равнодоступной всем гражданам страны вне зависимости от того, где живет человек". Мобильные медицинские центры позволяют эффективно решать именно эту проблему. Более того, их использование прямо предусмотрено Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.

Увеличенное пространство новой "ГАЗели NEXT" делает возможным размещение на одном авто сразу двух медкабинетов. Например, один - для приема терапевтом, второй - для специальных обследований. Можно ограничиться и одним кабинетом, но сделать его действительно просторным. Возрастает также количество оборудования, которое медики могут привезти на место работы, повышается комфорт для врачей и пациентов. Машина отлично подходит для выездной диагностики, массовых диспансеризаций на предприятиях и в небольших населенных пунктах, сопровождения массовых мероприятий.

Российский автопроизводитель впервые вышел в сегмент рынка авто полной массой 4,6 тонны

Первые комплексы были опробованы в августе, в ходе всероссийской акции "Волна здоровья", которую проводил благотворительный фонд "Лига здоровья нации". В новом медкабинете на базе "ГАЗель NEXT" установлено оборудование для функциональной диагностики всех возрастных групп: от детей до людей пенсионного возраста.

"В наших проектах и акциях, которые проводятся совместно с министерствами здравоохранения, образования, спорта, мы используем автомобили ГАЗа на полную мощность, - говорит вице-президент фонда Николай Кононов. - Компания учла все наши пожелания по объему кузова, высоте, внутренней обстановке. В мобильном кабинете уже прошли обследование около 12 тысяч человек. А если брать все программы "Лиги здоровья нации", в которых задействована медицинская техника ГАЗа, то речь идет о сотнях тысяч граждан".

Возросшая функциональность в машине обеспечена серьезными изменениями в конструкции. Появились абсолютно новый задний мост типа "спайсер", который выдерживает нагрузку до трех тонн, и новая тормозная система с дисковыми механизмами на всех колесах. Увеличенная почти до четырех метров колесная база и измененная геометрия задней подвески делают автомобиль очень комфортным в движении - даже пустой фургон не подпрыгивает на стыках и "лежачих полицейских".